立委批故宮門票「3年來下滑90%」　吳密察：五倍券振興方案已規劃

▲故宮配合五倍券發行，推出振興方案。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

故宮過去吸引許多國外遊客參觀，但近2年受到疫情衝擊影響，南北參觀人次及門票收入紛紛下滑，今（30）日多位立法委員質詢故宮院長吳密察，提到故宮門票收入「3年來下滑90%」，眼看疫情可能持續，暫時無法仰賴國外觀光客，故宮有無作為吸引更多國內遊客？而吳密察表示，近期有配合五倍券推出振興措施。

今（30）日立法院召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。其中立委林奕華、萬美玲等人，紛紛針對故宮門票收入減少提出質詢，問吳密察有無配套和方法，能夠吸引更多國內遊客，尤其五倍券開始發行，能否把握提出措施？

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▲▼立法委員林奕華、萬美玲等人，皆針對故宮門票收入下滑提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

而故宮院長吳密察提到，其實疫情在好轉當中，但目前故宮也有配合五倍券推出方案，像是門票優惠、購買紀念品折扣等。不過萬美玲表示，她上網看過故宮的五倍券優惠，可是都只是打折、送小禮物，「看起來沒有很吸引人」，進一步問「預計能達到多少效益？」

而吳密察坦承，自己確實沒有精算過故宮五倍券的優惠方案能帶來多少效益。萬美玲繼續提醒，如果只是打折、送小禮物，五倍券帶來的效應，「你不要期待太多」。

▲國立故宮博物院院長吳密察接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

她也提到，故宮的臉書和IG行銷應該更加強，照理說疫情期間大家常常上網，但看現在故宮臉書的留言、按讚，實在少得可憐，疫情都已經1、2年了，如果到現在還沒有做得很好，確實該再加強。而吳密察回應，「確實有加強空間，我們會再加強網路行銷」。