網批《斯卡羅》篡改歷史變綠營史觀？「李仙得專家」吳密察回應了

▲歷史劇《斯卡羅》爆紅，其中法比歐飾演美國駐廈門領事「李仙得」。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

歷史劇《斯卡羅》爆紅，但也引發正反兩面評論，由於故宮博物院院長吳密察研究李仙得多年，被稱為「李仙得專家」；而今（30）日立委張廖萬堅提到，有人批該劇篡改歷史，變成綠營史觀的傳聲筒，詢問吳的看法如何？吳密察提到，這部影集自己只看了3集，不便評論。

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▲國立故宮博物院院長吳密察先前研究李仙得多年。（圖／記者李毓康攝）

今（30）日立法院召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。其中立委陳秀寶提到，像是《斯卡羅》這樣的歷史劇爆紅，故宮應該更積極主動參與，結合大眾有感話題，讓大家對故宮館藏更有興趣，未來能否朝這樣的方向來做？

吳密察說，故宮可以應要求提供歷史相關的諮詢，「但我們不敢指導，畢竟它是創作」。另外也提到，現在故宮跟文策院有討論，未來可以媒合跟民間合作，但故宮的基金使用必須更開放大膽，目前因為相對受到限制，不敢這麼大膽，否則可以透過跟文策院合作來做。陳秀寶也問，這部分如何調整？要求吳院長可針對這部分多努力，日後都能討論。

▲《斯卡羅》當中的蝶妹角色，在歷史中並非真實。（圖／公視提供）

另外立委張廖萬堅也提到，有人批《斯卡羅》篡改歷史，變成「綠營史觀的傳聲筒」，詢問吳密察的看法？而吳密察表示，自己只看這部劇3集，不便評論；但有看過原著小說《傀儡花》，他認為小說「相當符合史實」，只是有設計虛構人物串場整個故事，像是蝶妹這個角色。

而對於李仙得，吳密察認為，一個人在不同時候，採取什麼態度和做法，會是不一樣的，也就是說討論歷史時，原本就會有「有是有非」的看法。

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