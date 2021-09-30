故宮能否辦「斯卡羅展覽」？吳密察曝館藏數目⋯結合2館所才可能

▲歷史劇《斯卡羅》爆紅，許多立委紛紛質詢故宮能否搭上熱潮。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

歷史劇《斯卡羅》爆紅，立法委員吳思瑤今（30）提出，故宮應該更接地氣，搭上斯卡羅便車，有沒有可能直接舉辦一場「斯卡羅特展」？不過故宮院長吳密察透露，目前相關館藏文物「不超過5件」，尤其「原件不到3件」，除非結合國立臺灣歷史博物館、國立臺灣博物館一起，才有這個可能性。

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▲故宮院長吳密察對臺灣史和「李仙得」這號人物有許多研究。（圖／記者李毓康攝）

今（30）日立法院召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。而多位立委都紛紛提到，故宮應該搭上《斯卡羅》熱潮，吸引更多人對歷史文物感興趣，尤其故宮院長吳密察本身研究歷史多年，對臺灣史和「李仙得」這號人物有許多研究，最近甚至被稱為是「李仙得專家」。

立委張廖萬堅就說，很多史料很乏味，但轉化為故事或影視作品就非常生動，「這就是IP的力量」，建議故宮應該也多朝這方向去做。立委陳秀寶也認為，未來有這樣的歷史劇時，故宮能否更主動參與，結合大眾有感話題，吸引大眾對故宮館藏更有興趣。

▲立委吳思瑤提出，能否直接舉行「斯卡羅特展」。（圖／吳思瑤辦公室提供）

而民進黨立委吳思瑤提到，目前故宮提出搭配五倍券的振興方案，坦白說「不夠吸引人」，建議故宮要更接地氣。像是故宮曾經在2019年下旬舉行院藏清代歷史文書珍品展，展出「牧丹社事件」相關史料，這些恰好和《斯卡羅》劇情相關，因此大膽提出，故宮直接搭上《斯卡羅》便車，舉行「斯卡羅特展」行不行？

而吳密察後續接受媒體訪問也進一步說明，他認為現在五倍券推出後，接下來勢必是各行各業競爭吸引消費者用券的時刻，許多業者可能會為了搶搭五倍券，而不計血本推出優惠，但有多少「成本」當然必須考量。對故宮而言，沒有這麼多成本能祭出優惠，所以舉辦「重磅展覽」來吸引人們來參觀才是重點和核心。

至於「斯卡羅特展」的可能性，吳密察透露，其實故宮相關的文物只有「不超過5件」，甚至這5件還不一定都是原件，而是從原始檔案編輯過的文物，若要原件，還要跟國立臺灣歷史博物館、國立臺灣博物館一起才有這個可能性。

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