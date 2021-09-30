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故宮能否辦「斯卡羅展覽」？吳密察曝館藏數目⋯結合2館所才可能

▲▼《斯卡羅》大結局，吳慷仁「水仔」演技精湛；温貞菱、黃遠飾演姊弟；查馬克・法拉屋樂飾演大股頭「卓杞篤」；法比歐飾演美國駐廈門領事「李仙得」；黃健瑋飾演「總兵」劉明燈。（圖／公視提供）

▲歷史劇《斯卡羅》爆紅，許多立委紛紛質詢故宮能否搭上熱潮。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

歷史劇《斯卡羅》爆紅，立法委員吳思瑤今（30）提出，故宮應該更接地氣，搭上斯卡羅便車，有沒有可能直接舉辦一場「斯卡羅特展」？不過故宮院長吳密察透露，目前相關館藏文物「不超過5件」，尤其「原件不到3件」，除非結合國立臺灣歷史博物館、國立臺灣博物館一起，才有這個可能性。

▲▼立法院教育及文化委員會邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

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▲故宮院長吳密察對臺灣史和「李仙得」這號人物有許多研究。（圖／記者李毓康攝）

今（30）日立法院召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。而多位立委都紛紛提到，故宮應該搭上《斯卡羅》熱潮，吸引更多人對歷史文物感興趣，尤其故宮院長吳密察本身研究歷史多年，對臺灣史和「李仙得」這號人物有許多研究，最近甚至被稱為是「李仙得專家」。

立委張廖萬堅就說，很多史料很乏味，但轉化為故事或影視作品就非常生動，「這就是IP的力量」，建議故宮應該也多朝這方向去做。立委陳秀寶也認為，未來有這樣的歷史劇時，故宮能否更主動參與，結合大眾有感話題，吸引大眾對故宮館藏更有興趣。

▲▼立法院教育及文化委員會，立委吳思瑤質詢故宮院長吳密察。（圖／吳思瑤辦公室提供）

▲立委吳思瑤提出，能否直接舉行「斯卡羅特展」。（圖／吳思瑤辦公室提供）

而民進黨立委吳思瑤提到，目前故宮提出搭配五倍券的振興方案，坦白說「不夠吸引人」，建議故宮要更接地氣。像是故宮曾經在2019年下旬舉行院藏清代歷史文書珍品展，展出「牧丹社事件」相關史料，這些恰好和《斯卡羅》劇情相關，因此大膽提出，故宮直接搭上《斯卡羅》便車，舉行「斯卡羅特展」行不行？

而吳密察後續接受媒體訪問也進一步說明，他認為現在五倍券推出後，接下來勢必是各行各業競爭吸引消費者用券的時刻，許多業者可能會為了搶搭五倍券，而不計血本推出優惠，但有多少「成本」當然必須考量。對故宮而言，沒有這麼多成本能祭出優惠，所以舉辦「重磅展覽」來吸引人們來參觀才是重點和核心。

至於「斯卡羅特展」的可能性，吳密察透露，其實故宮相關的文物只有「不超過5件」，甚至這5件還不一定都是原件，而是從原始檔案編輯過的文物，若要原件，還要跟國立臺灣歷史博物館、國立臺灣博物館一起才有這個可能性。

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