北京軼事／600年故宮「宮女顯靈」　一道閃電雷鳴..遊客活見鬼？

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宮女穿越現代！　故宮遊客集體撞邪

 記者任以芳／北京報導

說起大陸傳奇故事真的數也數不完，《東森新媒體ETtoday》特別策劃城市軼事第一集，帶您來看600多年歷史的故宮傳說。歷經明、清兩代的紫禁城充滿神秘色彩，其中，讓人最好奇的應該是「1992年遊客集體撞邪事件」，親眼到身穿清朝服裝宮女走過紅牆，外傳有人拍下詭異畫面。《東森新媒體ETtoday》記者也實際走訪那時「集體見鬼」的紅牆，剛好也是下大雨天氣，到底遊客當年看到了什麼？為您解謎。

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲早年故宮守門人在晚上聽見宮女哭泣、嘆息聲 。（示意圖／記者任以芳拍攝後製）

擁有600多年歷史的紫禁城，是全世界最大也是唯一現存的宮殿群。百年來，歷經明、清兩代自然延伸不少奇怪的傳說。根據老一輩的北京人口耳相傳，故宮最早其實有留守人，但時常發生深夜撞鬼事件，比如曾有警衛在深夜聽到女子嘆息哭泣，甚至經常看到身穿宮女、太監服飾的人在宮裡晃蕩，光是用想像的足以讓人嚇破膽。

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲傳說故宮紅牆下出現「宮女顯靈」，遊客以為自己眼花。（圖／記者任以芳攝）

故宮遊客集體撞邪

關於這些古怪傳說，故宮方面多次澄清都是杜撰小說，唯獨「1992年故宮遊客集體撞邪事件」，始終是一團謎。《東森新媒體ETtoday》記者也實際走訪當年「集體見鬼」的地方，剛好那天也下起大雨只是沒閃電雷鳴。

當記者走到位處慈禧西六宮群某面大紅牆，經過多年反覆維修，鮮豔的紅漆還是略顯斑駁，在陰暗的雨天裡形成強烈對比。大雨午後遊客少，沒人經過時，一個人獨自站久了也能感受陰冷、孤獨的氛圍。

不過，相較1992年那一天，遊客來挺多的，故宮突然籠罩在雷雨之下，人們各自尋找屋簷躲雨。突然，天空出現大閃閃電伴隨雷聲大作，所有遊客不敢相信眼前的景象，實在太靈異了！

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲古時候的紅色宮牆油漆材質含四氧化三鐵，能把電能傳導有錄影功能 。（圖／記者任以芳攝）

一整排身穿清朝服裝的宮女穿越了，面無表情的緩慢行走在紅色高墻下。當時有遊客用相機拍下靈異瞬間，同時宮女們影像也很快消失。不可思議的消息立刻傳開，讓「無神論」的大陸政府非常頭痛，於是採取科學見解來破除迷信。

經相關科學人員研究發現，遊客看見宮女是一種「視覺暫存」。主因是宮牆紅色油漆材質含有四氧化三鐵，如果打閃電剛好把電能傳導下來，當年碰巧有宮女經過，宮牆有如傳統錄影帶的功能。等到「天時地利」閃電又出現，在一定的能量釋放下，儲存在紅牆裡的宮女身影被回放，遊客以為看見「宮女顯靈」。

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲相傳慈禧住的「儲秀宮」有調皮鬼，抬走消防猛男。（圖／記者任以芳攝）

「儲秀宮」是誰惡作劇？

雖然聽起來很不可思議，在科學解釋下的「宮女顯靈」也不無可能。但說到故宮鬼故事，慈禧居住的「儲秀宮」相傳陰氣旺盛。《東森新媒體ETtoday》記者走訪該處，「儲秀宮」環境清幽保留木製建築原貌，隔窗可見宮殿裡展出慈禧用過的珠寶盒、花瓶、坐墊等老物件。

當時光回到20世紀80年代，紫禁城內有駐派消防隊。某個夏天，幾名消防隊員在「儲秀宮」做完消防演練，直接在慈禧大殿上席地而睡。凌晨2點多，一名隊員被涼風吹醒後發現自己睡在外面走廊，迷迷糊糊的又走回大殿休息。

直到隔天早上，這位消防員醒來後又發現被「抬」到外面去，一氣之下，質問同袍「是不是在惡作劇？」所有人回答，「根本沒人捉弄，一早起來就看你睡在外面走廊啊！」事後這位消防員越想越毛，以後再也沒有人敢睡在「儲秀宮」了。

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲清朝太監、宮女最後死亡之路，故宮「陰陽道」訴盡宮廷滄桑。（圖／記者任以芳攝）

生人勿近「陰陽道」

故宮一共有999間房間，對外開放只有一小部分，其餘都不對外開放。其中，清代就屬慈禧太后住的西六宮故事最多，謠傳有不少屈死的冤魂，遊蕩在西六宮的宮牆夾道之間，凌晨三點左右還會出現女鬼顯靈，當然這些傳說無法考證。

不過，故宮裡有一個地方叫做「陰陽道」，傳說太監和宮女死後必須從這邊抬出去，讓皇公貴族避免煞氣，自然也衍生出不少靈異事件。《東森新媒體ETtoday》記者實地走訪「陰陽道」，雨天折射之下，高聳的兩面紅牆下出現一條銀白帶子，反而看起來像是光明之路，沒有這麼陰森。

至於，大家好奇的「陰陽道」由來是什麼？入夜後的故宮高牆聳立，狹長夾道中間的地面會出現一邊月光，一邊被牆擋住的陰影，形成「一陰一陽兩個界面」。根據古時候流傳，陽面是宮裡活人行走，陰面給妖魔鬼怪過道。流傳至今民間口耳相傳歷史軼事已無從考證，故宮也多次澄清都是杜撰故事，流傳至今卻增添故宮的神秘色彩。

▼ 穿過陰陽道後，遊客會走到城牆外的角樓拍照打卡 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 都市傳說、北京軼事、故宮、宮女黑白照是記者後製示意圖 。（圖／記者任以芳攝）

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