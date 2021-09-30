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客庄驗菸廠變身樂齡空間　引進藝文展演打造小旅行

▲▼ 嘉義縣水上鄉三界埔驗菸廠將打造為樂齡樂活、多元服務平台（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣水上鄉三界埔驗菸廠將打造為樂齡樂活、多元服務平台（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉三界埔驗菸廠整修即將於年底完工，縣府民政處表示將規劃結合銀髮健身俱樂部計畫，並引進輔導客家社區營造團隊進駐，以落實在地特色，打造長者整合性多元運動健康服務及扮演與地方溝通的平台。

有鑑於三界埔地區擁有客家聚落及豐富的菸草、藥草等產業，縣政府向客家委員會爭取經費，辦理「遶山花（lauˊsanˊfaˊ）－慢遊三界埔舊菸業文化場域工程」計畫第一期工程，進行建築物的整修，以及戶外景觀與地坪的鋪設，目前第一期工程已即將完工驗收，預計明年初開放使用。

▲▼ 嘉義縣水上鄉三界埔驗菸廠將打造為樂齡樂活、多元服務平台（圖／嘉義縣政府提供）

依當初規劃設計方向，將舊驗菸廠整修為藝文展演、休憩空間，可展示菸業歷史，提供民眾規劃小旅行，參觀三界埔聚落之客庄老屋、菸樓建築，體驗在地藥草產業及感受客家聚落文化。

為提升舊驗菸廠整修工程完工後之利用，將先請輔導客家社區營造團隊進駐，協助社區組織與居民參與社區環境營造，同時將向衛生福利部申請銀髮健身俱樂部補助計畫，設置健身器材，結合運動專業人員指導，提供長者整合性多元運動健康服務，另向客家委員會爭取「駐地工作站」補助計畫，透過「駐地工作站」，串連地方進行資源整合，打造學習交流、振興地方之據點，以利未來持續營造三界埔客庄發展計畫。

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