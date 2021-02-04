專為特殊族群設計！花蓮推「療癒慢旅行」升級版　趣味心靈旅程

▲▼「浪漫螢火蟲．心靈保養壽豐遊」，將搭配柚花季、螢火蟲季等讓遊客體驗花蓮不同季節的特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮歲月靜好，逐漸成為在百忙社會裡國人心中療癒首選之地。縣府再度與國立東華大學攜手合作，將於2月27日推動「心靈保養之旅—柚花溫泉」，不僅淨化訪客身心靈，更開啟花蓮深度觀光體驗。

「心靈保養之旅—柚花溫泉」是由心理師或身心療癒導師帶領的心靈工作坊，透過好山好水，自然環境洗滌身心靈，撫平日常忙碌迷惘的焦慮與不安。這是繼去年底合辦的「花蓮療癒靜心營—乳癌團」後，療癒靜心之旅的再升級。

東華大學副校長朱景鵬提到，主辦者樂年輕旅團隊是由東華大學諮商及臨床心理學系三位年輕校友組成，不只熱心推動花東的旅遊體驗升級，更以心理學科的專業知識，為國內外樂齡族及特殊主題族群設計兼具趣味和療癒效果的心靈旅程。在產官學共同合作之下，開設50+樂齡團、癌友療癒團之外，後續將陸續舉辦寵愛自己的女人團，以及「浪漫螢火蟲．心靈保養壽豐遊」，搭配柚花季、螢火蟲季等讓遊客體驗花蓮不同季節的特色。

縣府觀光處張志翔代理處長表示，除了舉辦在地特色活動，如太平洋燈會、夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假等大型活動，亦發展主題旅遊，如天文賞星旅遊、親子旅遊、外國特色店鋪旅遊等深度旅行。同時結合產官學資源，與東華大學及樂年輕旅共同推動花蓮療癒之旅，創造以感受經驗為主的旅程，將身心靈照顧與花蓮在地人文底蘊結合，提供豐富的六感體驗，作為對來訪旅客的款待（hospitality）。

「心靈保養之旅—柚花溫泉」於2月27日開始，推出樂齡團及癌友團共4個梯次，歡迎親臨花蓮體驗療癒之旅，享受春意盎然的「柚花溫泉瑞穗遊」，包含莊園採摘樹葡萄、釀酒DIY、大農大富平地森林療癒、幸福樂年手作坊、小農菜園體驗、田園野炊、溫泉等特色行程。

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