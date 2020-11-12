快訊／50歲列銀髮族引眾怒　寒軒高雄商旅自助吧「道歉價」出爐

▲▼寒軒高雄商旅銀髮族被投訴。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

寒軒高雄商旅日前推出輕食自助吧超值優惠，但活動DM上卻將目標優惠對象「銀髮族」標示為「50歲以上」，引來消費者不滿，現在這家飯店為了挽救商譽，乾脆把年齡限制取消，不管午晚餐，通通都是279元，表示飯店的真心道歉。

寒軒高雄商旅表示：「道歉不是嘴巴說說！我們用實際行動表達歉意」，行銷企劃部經理徐碧蓮強調：「銀髮族餐券，該券已發行經年，係延用過去對大眾對中高齡族的習慣稱謂，引起消費民眾的感受不佳，向來以客為尊的飯店深感抱歉！針對消費者的不同意見，將會從善如流，未來擬定專案名稱，將更慎重」！

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▲▼寒軒高雄商旅銀髮族被投訴。（圖／記者許宥孺攝）

所以為了道歉，決定以實際行動嘉惠更多消費者，寒軒高雄商旅即日起到11/30，不管是午餐還是晚餐都是279元，向消費者表達最深的歉意！之前原本輕食沙拉吧原價370元，現在不但連服務費都免了，還只要279；若要加點主菜，則需補足差價，不過這個優惠例假日及連續價期不適用。

▲▼寒軒高雄商旅銀髮族被投訴。（圖／記者許宥孺攝）

這起爭議就發生在日前，有消費者向媒體投訴，表示寒軒高雄商旅輕食自助吧推出「樂齡銀髮族」優惠，在飯店內用餐每人僅要279元，優惠票券限定「銀髮族（50歲以上）」才適用；但就是這「銀髮族」一詞引起消費者不悅，向媒體投訴，認為一般而言該詞是泛指65歲以上民眾，但飯店認定的「銀髮族」卻囊括50歲以上民眾，自己父母雖已屆齡50，但頭髮仍然烏黑，根本不能算是「銀髮族」，DM上如此用詞令人難以接受。