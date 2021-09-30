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撞臉賴清德！銘傳23國慶金釵金帥亮相　口罩遮笑容改練「眼睛」

▲▼銘傳大學國慶親善服務隊記者會9/30召開，這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲銘傳大學國慶親善服務隊是第37次參與國慶親善服務工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

雙十國慶即將到來，銘傳大學親善服務隊連續37年於國慶大典擔任服務禮賓，今年共17位「金釵」、6位「金帥」共23位學生任國慶禮賓。今年因疫情關係，服務過程需全程戴口罩，隊長何采馨表示，團員都有特別針對眼妝及口條的部分加強，希望能讓國慶貴賓感受到發自內心的微笑。

銘傳大學今（30日）上午舉行親善服務隊國慶禮賓記者會，23位國慶禮賓，開場時以8語言向媒體介紹自己，包含英語、法語、粵語、日語、韓語、客語等。隊長陳昭宇指出，今年依規定，所有的禮賓人員皆需全程戴口罩，因此，平時就訓練隊員正確戴口罩，以及提醒與會貴賓注意社交距離，展現高度的服務專業與品質。

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▲▼銘傳大學國慶親善服務隊記者會9/30召開，這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲李冠霆被誇長得像副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

團內仍有不少明星臉，鍾璦鴻撞臉韓國藝人表藝珍，李冠霆則被誇長得像副總統賴清德。鍾璦鴻表示，因為口罩遮住了半張臉，所以如何讓眉宇之間，也能透露出善意的微笑是很不容易的。除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，並搭配適當的眼妝，這樣才能使對方感受到發自內心的微笑。

▲▼銘傳大學國慶親善服務隊記者會9/30召開，這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲鍾璦鴻撞臉韓國藝人表藝珍。（圖／記者湯興漢攝）

李冠霆則表示，很榮幸被團員認為長得像副總統賴清德，今年也因為以服務主舞台為主，可能會有機會與賴清德見到面，若有機會見到面，將會以最熱誠的心服務副總統。

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，今年持續加強防疫訓練，也提醒隊員若國慶典禮天氣如果悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，適時地給予關心。因此在訓練時會特別著重觀察賓客狀況，若真有緊急狀況，趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓即時獲得最好的照顧。

▲▼銘傳大學國慶親善服務隊記者會9/30召開，這已經是銘傳大學第37次參與國慶親善服務工作，精挑細選的男女同學對外展示幾個月來美姿美儀的訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲銘傳大學國慶親善服務隊今日舉辦記者會。（圖／記者湯興漢攝）

 

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