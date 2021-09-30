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國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

為在雙十國慶展演有最好的演出，國軍30日進行今年首度「全兵力」預校，出動多達12型機、47架次軍機，飛越總統府上空；而備受矚目的是，國慶史上「最巨」國旗也在陸軍CH-47運輸直升機吊掛下，震撼通過總統府前。

清晨6時左右，軍方會先派遣觀天機飛越總統府上空，針對早上的天氣狀況進行分析，確認天候狀況許可進行預演；接著，各機型逐一登場，今天是今年國慶操演中，首次安排全兵力，共47架次。

本次規劃，除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

今年備受矚目的是，過去蔡英文政府多次被在野黨批評「國慶沒有國旗」；因此，今年特別與軍方製傘單位合作，製作一面我國史上最大面的國旗，長18公尺、寬12公尺，重45公斤，攤開佔地約65坪，將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，通過總統府上空，成為本次最大亮點。

黨政人士表示，每一年都批評「國旗被消失」的有心人，這些人往往從來不願仔細欣賞過會場，所以今年乾脆安排史上最巨大的國旗，「希望藉由把國旗放大，可以讓往年質疑沒有國旗的人能看清楚一點」。

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶全兵力空中預演，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過會場。（圖／記者林敬旻攝）

 

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