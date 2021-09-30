Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民：此生無憾

▲不少網友都覺得Toyz的女友奈奈超漂亮。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，感情世界也受到外界關注。Toyz的網紅女友「奈奈」擁有超高顏值與火辣身材，就有網友注意到，除了奈奈以外，Toyz的前女友、緋聞對象也都很漂亮，相關話題引爆討論。

本站曾報導《Toyz超辣網紅女友被起底！ 男友販毒後「IG首發文」留言被灌爆》，Toyz的網紅女友奈奈長相甜美、精緻，且還擁有傲人雙峰的火辣身材，兩人時不時會在IG上放閃，7月一張貼臉合照，更是閃瞎大票網友的眼。

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就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到Toyz的感情世界豐富，曾與香港模特兒「洛兒（樂宜）」有過一段情；再來是實況正妹「湘湘」，兩人曾經傳出緋聞；最後則是現任「奈奈」。

值得一提的是，Toyz交往、傳緋聞的對象都非常漂亮，因此不少網友都在留言處直呼，「每個條件都很好」、「湘湘又正又瘦又大」、「1（洛兒）和3（奈奈）我都可以，已羨慕」、「湘湘超讚欸」、「都很正」、「身材超讚」、「第一個（洛兒）超辣」、「都很優，覺得3（奈奈）最正」、「都好正，我全都要」。

據了解，28歲的洛兒與Toyz曾穩定交往許久，不過2018年9月時戀情告吹；Toyz雖沒有正面說明分手原因，不過坦言自己那陣子心情很低落，甚至還一度想過自殺。至於湘湘，兩人雖然沒有正面承認彼此，不過她曾在節目上不小心被套話，主持人問說「分了喔？」湘湘則回說「對」，接著又補充「我喜歡高的」。