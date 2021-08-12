自助餐+便當店紙餐具回收10月上路　違規最高罰30萬

▲自助餐、便當店紙餐具回收10月正式上路 。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院環保署今年公告「應設置紙餐具回收設施的販賣業者範圍、設施設置等事項」，將於10月1日正式實施，自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，並於回收設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，若業者沒有依規定設置，將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

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屏東縣政府環保局自2020年3月開始清查全縣自助餐及便當店業者，符合環保署列管條件的160家業者中，經過積極的輔導，目前已有113家便當店及自助餐店家設置符合規定之紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」，餘47家則因今年新冠肺炎疫情因素而抱持觀望態度，至今尚未設置符合規定之紙餐具回收設施。

紙餐具回收新制原定今年7月1日起正式實施，然因新冠肺炎疫情自今年5月中旬升級為三級警戒，餐飲店禁止內用，環保署體恤業者，延長至10月1日起實施。

屏東縣9月份推出紙餐具友善店家臉書打卡抽獎活動作為暖身，獎品豐富，籲請民眾踴躍參加；並於新規定上路後，環保局將會優先對尚未設置之業者進行稽查，請尚未設置回收設施之業者務必儘速配合設置，以免受罰。

環保局也呼籲民眾不論到自助餐、便當店內用餐，或是選擇外帶餐點，紙餐具使用後都要遵循「清、分、疊」的回收原則，才能提升後續回收處理的效率，達到資源永續循環的目標。

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