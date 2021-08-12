　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自助餐+便當店紙餐具回收10月上路　違規最高罰30萬

▲自助餐、便當店紙餐具回收10月正式上路 。（圖／屏東縣環保局提供）

▲自助餐、便當店紙餐具回收10月正式上路 。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院環保署今年公告「應設置紙餐具回收設施的販賣業者範圍、設施設置等事項」，將於10月1日正式實施，自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，並於回收設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，若業者沒有依規定設置，將依廢棄物清理法處6萬至30萬元罰鍰。

▲自助餐、便當店紙餐具回收10月正式上路 。（圖／屏東縣環保局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣政府環保局自2020年3月開始清查全縣自助餐及便當店業者，符合環保署列管條件的160家業者中，經過積極的輔導，目前已有113家便當店及自助餐店家設置符合規定之紙餐具回收設施，成為「紙餐具循環友善店家」，餘47家則因今年新冠肺炎疫情因素而抱持觀望態度，至今尚未設置符合規定之紙餐具回收設施。

紙餐具回收新制原定今年7月1日起正式實施，然因新冠肺炎疫情自今年5月中旬升級為三級警戒，餐飲店禁止內用，環保署體恤業者，延長至10月1日起實施。

屏東縣9月份推出紙餐具友善店家臉書打卡抽獎活動作為暖身，獎品豐富，籲請民眾踴躍參加；並於新規定上路後，環保局將會優先對尚未設置之業者進行稽查，請尚未設置回收設施之業者務必儘速配合設置，以免受罰。

環保局也呼籲民眾不論到自助餐、便當店內用餐，或是選擇外帶餐點，紙餐具使用後都要遵循「清、分、疊」的回收原則，才能提升後續回收處理的效率，達到資源永續循環的目標。

►Her今天推出「健康Q彈可水洗舒眠枕」4入，原價6980元、特價799元

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會
快訊／下班注意！　16縣市豪大雨特報
國中情侶夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」遭流出　下場慘了
LINE七夕特效登場！　「3組關鍵字」看浪漫煙火
快訊／成大開刀房砍同事　體循師林光宇判2年10月定讞
5天內成颱機率曝！　專家揭「1怪象」：今年夏天怪怪的
快訊／北市+3確診！分佈3行政區　2感染源不明
2確診者父親節「逛信義3家百貨」！　匡列31人PCR出爐
台北確診南下！跨中南部3縣市　足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

徵鏟屎官！甄選「扛25kg麥片」30秒跑20m　把屎把尿月薪不到30K

Delta一統江湖難預測！醫砲轟「印度神童根本汙辱科學家」

陳時中「1句話」堅決不認3+11是破口　PTT全見證！氣炸：800條命枉死

認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會算

大雨沖刷邊坡！大甲鐵砧山瞭望台「樑柱懸空」　民眾：像踩翹翹板

快訊／下班時間迎雨！北北基等16縣市豪大雨特報

直擊／康鈞尉坦承不倫後照常上班　隱身粉色布簾後看診50人

交通部修正振興辦法　北捷、高捷均納紓困對象

熱帶低壓5天內成颱機率曝！專家揭「1怪象」坦言：今年夏天怪怪的

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

徵鏟屎官！甄選「扛25kg麥片」30秒跑20m　把屎把尿月薪不到30K

Delta一統江湖難預測！醫砲轟「印度神童根本汙辱科學家」

陳時中「1句話」堅決不認3+11是破口　PTT全見證！氣炸：800條命枉死

認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會算

大雨沖刷邊坡！大甲鐵砧山瞭望台「樑柱懸空」　民眾：像踩翹翹板

快訊／下班時間迎雨！北北基等16縣市豪大雨特報

直擊／康鈞尉坦承不倫後照常上班　隱身粉色布簾後看診50人

交通部修正振興辦法　北捷、高捷均納紓困對象

熱帶低壓5天內成颱機率曝！專家揭「1怪象」坦言：今年夏天怪怪的

寶寶們全過世狗媽媽心碎　見10隻「喪母奶汪」瞬間擁懷疼愛

獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

曾喊「謙卑打拼」！屏檢廉調搜九如鄉公所　鄉長張振亮遭帶回訊問

考選部明年將舉辦19項次國考　心理師考試率先線上作答

悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

高鐵通過1.05元現金股利　江耀宗：新設旅遊事業處搶攻國旅

「螺旋槳爆頭」恐怖瞬間曝！他夢想打造直升機　啟動下秒噴血慘死

「天鵝號」送披薩　滿載3700公斤物資飛奔國際太空站

台股MSCI權重連10度遇逆風　平衡型台股基金挺得住

盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

客車司機馬尾妹白嫩美腿踩油門　打檔pose帥炸！網暴動：載我～

生活熱門新聞

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

9/1能準時開學？教育部給回應

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布

國高中上課時間改「9：30」正反兩方大戰

許藍方二度傷害醫師夫妻！美女律師揭原因

24歲妹子是公車司機！轟動39萬網友：求上車

神到許藍方3款APP！他實測：刪除對話沒痕跡

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／疫苗要來了！台灣自購「52萬劑AZ」下午15：40抵台

打疫苗逝135人已解剖　每人至少補助30萬

醫坦言不想「AZ混打莫德納」：承受被車撞二次的痛苦

更多熱門

相關新聞

日本「牛奶刨冰便當」超有食慾

日本「牛奶刨冰便當」超有食慾

高溫炎熱時來一碗冰冰涼涼的刨冰最過癮了，日本一間咖啡廳最近就打造了一款「刨冰便當」，用便當盒般的造型裝入刨冰，不仔細看還以為是白飯和配菜，逗趣模樣讓人會心一笑，當然多層次口味更是一絕，瞬間爆紅。

豪雨釀農損1.8億！雲林、屏東縣最慘

豪雨釀農損1.8億！雲林、屏東縣最慘

感恩醫護+抗疫渡Delta風暴　鯉龍山紀念館做回饋

感恩醫護+抗疫渡Delta風暴　鯉龍山紀念館做回饋

他好奇「便當3大雷配菜」有哪些

他好奇「便當3大雷配菜」有哪些

屏東退休柯南轉攻可可栽種　品質獲「全球50強」

屏東退休柯南轉攻可可栽種　品質獲「全球50強」

關鍵字：

紙盒回收便當自助餐10月環保署屏東縣

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

即／路透：家樂福將出售台灣事業

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面