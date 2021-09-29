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數位五倍券砸9.7億仍當機　蔡壁如：九大券三大亂！還搞烏賊戰術

▲▼ 柯文哲出席「北市防疫 感謝有你」 防疫團隊感恩儀式-蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於五倍券之亂，民眾黨立委蔡壁如29日列出3大亂象，並直言「拿了納稅人9.7億元當作系統開發費，還衍伸這麼多的亂象，叫我們如何不心痛？」

蔡壁如在臉書表示，今天的經濟委員會，不分朝野委員質詢的重點都是「五倍券」，9月22日上午9點開放五倍券數位綁定，一如預期，預約平台大當機，和疫苗預約平台一開放就當機的形情，如出一輒，對此行政院長蘇貞昌說這表示五倍券大受歡迎。

蔡壁如直言，「廢話！一個是民眾自己的錢、一個是救命保平安的疫苗，怎麼可以不要？！理所當然該是民眾基本的權利。蘇院長竟然可以說出這樣的風涼話，人命、經濟根本不在蘇大院長的心上！」

「五倍券更好領？根本就是九大券三大亂！」蔡壁如說，第一亂大塞車亂亂亂；第二亂一鍵下定不能更改不能取消，比網購還不如；第三亂冒用綁定也來亂，「這是花了我們納稅人9.7億元的錢，拿了納稅人9.7億元當作系統開發費，還衍伸這麼多的亂象，叫我們如何不心痛？」

蔡壁如指出，有鄉親說不會用數位券綁定了，就想著去領紙本的五倍券，沒想到連紙本的五倍券都要先「預約」，是疫苗預約上癮了嗎？「我嘆口氣說，是啊，現在的官員簡直就是把擾民當政績…鄉親立刻糾正我：錯！現在的執政黨不是擾民，是愚民！是愚民當政績！」

蔡壁如提到，民眾已經在受苦，蘇貞昌為什麼一定要在執政上展官威？五千元是多大的恩惠？要讓民眾如此奔忙、如此辛酸？把人民逼到不得不應付的困境，還有執政黨立委硬扯台北市政府也有推出數位振興券「熊好券」加碼五倍券，這是轉移執政不當、傲慢執政的烏賊戰術嗎？

蔡壁如說，台北市政府至今用錢都相當節制，已經撐8年，到現在台北市都沒有額外的舉債，是一個非常有財政紀律的團隊，在這個基礎上談加碼、談振興才有意義，中央所有紓困預算都是舉債來的，若是這樣，早點把疫苗買進來是不是更有效？

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