快訊／五倍券10月8日正式上路　數位、實體登記方法一次看

記者呂晏慈／台北報導

行政院發行振興五倍券，行政院長蘇貞昌9日上午舉行記者會宣布，五倍券將在10月8日正式上路，民眾當天即可用券消費，預計9月下旬開放五倍券紙本券和數位券的登記預約，可透過超商事務機、中華郵政預約網頁預約紙本券；數位綁定規畫於9月22日開始綁定，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。

▲行政院長蘇貞昌9日出席「振興方案記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

蘇貞昌今天上午舉行「振興方案記者會」，率經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、政務委員唐鳳等多位首長，親上第一線向社會大眾說明。

蘇貞昌宣布，數位五倍券將在10月8日開始消費，此外，今天行政院會通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第四次追加預算案」，總額1600億元，將送請立院優先審議通過。

在登記及領取時間部分，信用卡、電子票證、行動支付等數位券，從9月22日起開始綁定，10月8日開始消費；超商領券從9月25日開始預訂，10月8日開始領取，民眾可至全國15000多家門市進行登記；郵局領券部分，10月4日起開放網站或電話預約，10月12日開始領取，預計全台共有1299個據點。

根據政院規劃，五倍券紙本券與數位券都有，紙本1套10張，面額為3張1000元、2張500、5張200元，由中央印製廠統一印製，採國幣防偽等級設計。