小型養豬場續禁廚餘！10／1起全面稽查　植物性殘渣除外

▲農委會宣布，小型養豬場10月1日起續禁廚餘養豬。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

為防堵非洲豬瘟，國內養豬場暫停使用廚餘養豬已滿一個月。農委會今（29日）再宣布，10月1日起將持續輔導小型養豬場不再使用廚餘等廢棄物，但植物性殘渣除外，並鼓勵全台2101場199頭以下的小型養豬場轉型或退場。

陳吉仲說明，9月暫停使用廚餘期間，為減輕廚餘養豬業者增加成本，農委會已提供養豬戶每頭500元的價差補助，如業者確定改用飼料養豬而不再使用廚餘等廢棄物，也將提供每頭2,500元的轉型補助。此外，公部門也祭出強力措施，禁止廚餘養豬期間，若搬運廚餘至養豬場將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元；若養豬場使用廚餘養豬則可按飼料管理法開罰3至300萬元，另為鼓勵檢舉違法使用廚餘，農委會已提高檢舉獎金至最高120萬元。

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陳吉仲提到，有鑒於小型養豬場設置廚餘蒸煮設備有實質困難，飼養過程傳播疫病風險相對較高，登記飼養規模199(含)頭以下者，仍將禁止使用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，無法配合者將輔導其退場。業者如接受轉型輔導，將給予每頭2,500元之補助，另將依其規模補助改善其餵飼系統1～20萬元。如業者有意願退場，將就其畜舍等設施補助每平方公尺1,200～1,800元之拆除費用，另亦補助其廢棄物清除費用上限15萬元，以及依其規模補助獎勵金1～60萬元。

至於200頭以上且具相關廢棄物再利用資格者，陳吉仲強調，仍依原核定內容使用廚餘，及落實蒸煮，並請環保署運用既有機制加強監督。另外將請警政及衛生等機關持續查核高風險業者所售肉品之來源，透過公私部門協力，加強防堵非洲豬瘟疫情入侵，並協助國內養豬產業全面轉型升級。

