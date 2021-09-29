北市公園處被爆上演「寄生上流」　柯文哲：有人檢舉就去查不會護短

記者蘇晏男／台北報導

北市議員徐立信28日踢爆，北市公園處長黃淑如違反任用自己的親戚任職，包括2名弟弟、姪子和姪子女友在內，且都擔任最輕鬆的工作，被譏諷為台版「寄生上流」。對此，柯文哲表示，反正有人檢舉就去查，不會護短。

徐立信28日於台北市議會工務部門質詢時表示，接獲基層人員陳情，黃淑如過去擔任副處長時公私不分，將三等親家屬及家屬配偶利用關係，引進公園處任職。

當天徐立信也播放一則影片，並直接點名，黃啟聰、黃啟書、黃麒任和侯思韓是誰？原來黃啟聰、黃啟書為黃淑如的弟弟，分別擔任技工和駕駛，兩人月薪均為3.4萬元左右。

而黃麒任則是黃淑如的姪子、黃啟書之子，2019年3月27日任職；至於侯思韓則是黃麒任的女友，於公園處秘書室工作，月薪也約為3.4萬元。徐立信質疑，這些人通通都在公園處裡面，「你覺得這樣子好不好？民眾觀感如何？」黃則表示，這是每一個人工作權益，因為職工招考是由就服處招考，「如果依照程序錄取的話，我沒有什麼拒絕的權利。」

對於此爭議，柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，一般來說，公務體系有一定標準程序，自己的態度是，反正有人檢舉就去查，該怎麼辦就怎麼辦，「我會交辦下去」，按照他的任用條例、職務分配，照規則辦事，不會護短。