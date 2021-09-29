　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慈濟醫院跨海視訊「澎湖怪病」　舒緩患者皮膚紅腫癢

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，甚至發癢難耐，民眾紛紛在當地就醫，而當地皮膚科專科醫師少，衛生福利部澎湖醫院則無皮膚科醫師，澎湖醫院28日與花蓮慈濟醫院跨海、跨院合作，透過遠距視訊診療方式，由花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興為病人看診。

因澎湖接連發現許多民眾出現皮膚不明原因發癢紅疹，花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興在27日，接到澎湖醫院院長匡勝捷聯繫，希望協助安排視訊診療，在皮膚科、醫事室、資訊室、人力資源室等單位即時動員協調下，於隔日一早，加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興透過遠距視訊診療方式，為澎湖病人看診。

「右邊脖子、胸口、手臂都有丘疹，而且很癢」掀開衣服肚子也出現一顆顆的紅疹，住在白沙鄉的高先生上週日進行打草作業，進行到一半，兩邊手臂奇癢無比，而孩子同天也出現一樣發癢的症狀；另一位住在馬公市的許先生夫妻，先生在工地工作回家後，開始皮膚發癢、太太則是清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。澎湖醫院匡勝捷院長指出，除了一般民眾外，院內也有護理師與她的孩子出現一樣的發癢的狀況，由於求醫人數越來越多，所以先傳訊息詢問花蓮慈院張中興主任的看法，請她協助幫忙。

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

除了透過視訊診療即時為病人看診，張中興主任也請匡勝捷院長以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察，並請匡勝捷院長協助詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。

張中興主任表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，且不具有傳染性，建議病人以弱水流來淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀，若皮膚影響面積過大，可同時口服抗組織胺藥物；另外，澎湖現在風大，將進入東北季風季節，也建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

澎湖醫院匡勝捷院長以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，希望能找出病因。

張中興主任有感於偏鄉離島對皮膚科專科醫師的迫切需求，於今年八月開始，參加澎湖醫院「高知名度醫師計畫」，每月一次到澎湖醫院駐診，林欣榮院長表示，很感恩張中興主任願意到澎湖，補強離島地區的醫療資源不足，讓澎湖鄉親省去舟車勞頓，也能在當地解決皮膚問題。

「皮膚病與地域性往往相關」張中興主任表示，親自到澎湖島上看診，不只能了解當地風土民情，也能更清楚當地皮膚疾病特性，提供因時、因地更適切的皮膚照顧。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
女大生控台大教授性侵！3聯單真相曝　科技董座一夜4次拒給錢挨
女店員遭強挖眼　鳳梨掀「暗黑結局」牙起來：什麼社會
爆乳半套妹不肯做全套　老司機火大報警抄店
澎湖怪病兇手找到了！　毛毛蟲照片曝光
全面阻絕挖眼男趴趴走！衛生局若同意出院　檢立即預防性聲押
紡織大廠交通車撞機車　女騎士卡輪下半小時身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

森霸二期燃氣複循環發電計畫動土　黃偉哲感謝加入台南供電行列

台南打造第三個經濟引擎　黃偉哲與工研院共同啟動化合物半導體產業新聚落

台南沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌　黃偉哲：積極發揮營運整合功能

台東愛心計程車隊10月上路　65歲長者及身障朋友持台東卡有優惠

知本兒童公園開工　饒慶鈴：2年內要蓋9座親子公園

沒有黑天鵝的天鵝湖！　蔡育輝批市府任由新營天鵝湖公園被荒廢

重溫百年布袋戲文化　嘉義水上柳子林、龍德社區民眾齊操偶

七星潭星光音樂會10／2登場 　前200名進場送限量紅面鴨娃娃

斥資2.5億發展縣境之南！南迴新地標「大武南迴驛」年底完工

慈濟醫院跨海視訊「澎湖怪病」　舒緩患者皮膚紅腫癢

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

森霸二期燃氣複循環發電計畫動土　黃偉哲感謝加入台南供電行列

台南打造第三個經濟引擎　黃偉哲與工研院共同啟動化合物半導體產業新聚落

台南沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌　黃偉哲：積極發揮營運整合功能

台東愛心計程車隊10月上路　65歲長者及身障朋友持台東卡有優惠

知本兒童公園開工　饒慶鈴：2年內要蓋9座親子公園

沒有黑天鵝的天鵝湖！　蔡育輝批市府任由新營天鵝湖公園被荒廢

重溫百年布袋戲文化　嘉義水上柳子林、龍德社區民眾齊操偶

七星潭星光音樂會10／2登場 　前200名進場送限量紅面鴨娃娃

斥資2.5億發展縣境之南！南迴新地標「大武南迴驛」年底完工

慈濟醫院跨海視訊「澎湖怪病」　舒緩患者皮膚紅腫癢

暑假活動被疫情打亂！金車調查：近6成青少年在家追劇打電動

森霸二期燃氣複循環發電計畫動土　黃偉哲感謝加入台南供電行列

疫情重災戶桃捷平均運量少55%　去年硬省1.28億仍虧損7.38億

他才下車10分鐘　駕駛座被蜜蜂攻佔！這一幕頭皮超麻

停車位被「大輛胖賓士」霸占　她PO網公審一面倒：牠先停好的

恩主公誤打BNT原液　柯文哲：在加護病房打5倍強心劑「早就心律不整」

東南亞這國疫情衝擊供應鏈！　日媒曝iPhone 13交貨要等更久

大型重機明上蘇花改！需保持50公尺車距　長隧道啟動科技執法

嘉義市10大危險路口曝光！忠孝路佔4處　5大取締重點一次看

女大生控台大教授性侵！3聯單真相曝　科技董座一夜4次拒給錢挨告

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

地方熱門新聞

即／高雄港驚傳貨櫃倒塌！誇張畫面曝

台南工寮大火　消防14車29人搶救

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

綠能蟑螂爆多！彰檢設打擊平台　廠商：順多了

環保蟑螂車載滿營建垃圾夜衝　拒盤檢推倒女警

母語也是很好的國防

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

快30分鐘！彰化客運19路發車了

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

天后宮全國首件縣有土地依國產法贈與

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

紅疹怪病襲澎湖！在地人首遇全家都中標

內埔不動產交易爆量　400坪住宅區土地法拍　

台南藝文活動放寬防疫措施

更多熱門

相關新聞

澎湖奇癢紅疹「非傳染病」！疾管署初判這原因釀禍

澎湖奇癢紅疹「非傳染病」！疾管署初判這原因釀禍

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹且奇癢無比，且有人表示社區有毛毛蟲出沒。對此，澎湖縣衛生局表示，目前診斷為「刺激性接觸型皮膚炎」，與水質、疫苗副作用無關。指揮中心表示，初步排除傳染病，衛生局也向當地皮膚科諮詢，並與醫學中心遠距視訊，看起來是住家附近可能有毛毛蟲接觸感染造成。

澎湖「奇癢紅疹」靠風傳播　長庚遠距看診揪兇

澎湖「奇癢紅疹」靠風傳播　長庚遠距看診揪兇

他從澎湖回來…全身紅疹奇癢！醫「一招」揪兇手

他從澎湖回來…全身紅疹奇癢！醫「一招」揪兇手

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

美容變毀容　「泥炙」敷背2度燙傷

美容變毀容　「泥炙」敷背2度燙傷

關鍵字：

澎湖不明發癢紅疹慈院跨海視訊診療舒緩皮膚紅腫癢

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面