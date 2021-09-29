慈濟醫院跨海視訊「澎湖怪病」　舒緩患者皮膚紅腫癢

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，甚至發癢難耐，民眾紛紛在當地就醫，而當地皮膚科專科醫師少，衛生福利部澎湖醫院則無皮膚科醫師，澎湖醫院28日與花蓮慈濟醫院跨海、跨院合作，透過遠距視訊診療方式，由花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興為病人看診。

因澎湖接連發現許多民眾出現皮膚不明原因發癢紅疹，花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興在27日，接到澎湖醫院院長匡勝捷聯繫，希望協助安排視訊診療，在皮膚科、醫事室、資訊室、人力資源室等單位即時動員協調下，於隔日一早，加開特別門診，為澎湖病人進行視訊看診。

▲花蓮慈院皮膚醫學中心主任張中興透過遠距視訊診療方式，為澎湖病人看診。

「右邊脖子、胸口、手臂都有丘疹，而且很癢」掀開衣服肚子也出現一顆顆的紅疹，住在白沙鄉的高先生上週日進行打草作業，進行到一半，兩邊手臂奇癢無比，而孩子同天也出現一樣發癢的症狀；另一位住在馬公市的許先生夫妻，先生在工地工作回家後，開始皮膚發癢、太太則是清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。澎湖醫院匡勝捷院長指出，除了一般民眾外，院內也有護理師與她的孩子出現一樣的發癢的狀況，由於求醫人數越來越多，所以先傳訊息詢問花蓮慈院張中興主任的看法，請她協助幫忙。

除了透過視訊診療即時為病人看診，張中興主任也請匡勝捷院長以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察，並請匡勝捷院長協助詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。

張中興主任表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，且不具有傳染性，建議病人以弱水流來淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀，若皮膚影響面積過大，可同時口服抗組織胺藥物；另外，澎湖現在風大，將進入東北季風季節，也建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。

▲澎湖醫院匡勝捷院長以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，希望能找出病因。

張中興主任有感於偏鄉離島對皮膚科專科醫師的迫切需求，於今年八月開始，參加澎湖醫院「高知名度醫師計畫」，每月一次到澎湖醫院駐診，林欣榮院長表示，很感恩張中興主任願意到澎湖，補強離島地區的醫療資源不足，讓澎湖鄉親省去舟車勞頓，也能在當地解決皮膚問題。

「皮膚病與地域性往往相關」張中興主任表示，親自到澎湖島上看診，不只能了解當地風土民情，也能更清楚當地皮膚疾病特性，提供因時、因地更適切的皮膚照顧。