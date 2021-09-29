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澎湖「奇癢紅疹」靠風傳播　長庚跨海遠距揪兇：全家外出都中招

▲高雄長庚針對澎湖皮膚疾病遠距醫療 。（圖／高雄長庚醫院提供）

▲高雄長庚針對澎湖皮膚疾病遠距醫療 。（圖／高雄長庚醫院提供）

記者洪靖宜／高雄報導

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹且奇癢無比，澎湖縣政府衛生局介入調查，並找來名醫運用遠距設備會診，高雄長庚皮膚科醫師李志宏提到，上週五澎湖開始起風，風大後，開始有這些皮膚症狀，綜合以上，以空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎是最有可能的。他強調這症狀並不會傳染，絕大部份會在一二週內恢復，可先冰敷，如果較嚴重時，或是呼吸困難就得就醫，只要不抓破皮，就不會留下疤痕。

▲高雄長庚針對澎湖皮膚疾病遠距醫療 。（圖／高雄長庚醫院提供）

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▲李志宏醫師針對澎湖皮膚疾病遠距看診 。（圖／高雄長庚醫院提供）


高雄長庚醫院從去年2月開始，就開始與部立澎湖醫院合作遠距門診，由高雄長庚皮膚科醫師李志宏會診診療，這次爆發許多民眾皮膚出現異狀，李志宏醫師表示，研判是從外界引起。

像是28日下午，在遠距皮膚科會診中，一共21位民眾就診，其中有15位有類似的皮膚病灶。其中還有一家人一起來看診，且「都有共同的出外足跡」，只有1名長輩待在家就沒有。加上上週五澎湖開始起風，由於是風大後，開始有這些皮膚症狀，加上，看完診後，澎湖衛生局局長表示，最近社區有發現比較多的毛毛蟲。因此，更加強毛毛蟲皮膚炎是造成此爆發性皮膚紅疹的原因。

李志宏醫師強調，這種皮疹，並不會傳染，絕大部份會在一二週內恢復，可先冰敷，如果較嚴重時，或是呼吸困難就得就醫，醫師會開立適當的抗組織胺與消炎藥，加上外用的類固醇藥膏，只要不抓破皮，就不會留下疤痕。

▲高雄長庚針對澎湖皮膚疾病遠距醫療 。（圖／高雄長庚醫院提供）

▲高雄長庚針對澎湖皮膚疾病遠距醫療 。（圖／高雄長庚醫院提供）

他提及，2006年12月冬天，在國立恆春工商就曾爆發七百多名師生出現不明紅疹搔癢事件，也是懷疑經由空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎。恆春的落山風是有名的大，跟這次中秋後澎湖開始吹強勁的東北季風類似。因此，經由強風空氣傳播的毛毛蟲皮膚炎就在秋天或冬天發生。雖然在病人皮膚上還是沒能看到小小的毛毛蟲的毛，但可能風很大，一下就飛掉了。進一步或許可透過戶外的高量採樣器抽取空氣懸浮微粒，調查是否有毛毛蟲的毛或是其他可能性。

李志宏醫師表示，這次的遠距會診，結合皮膚科醫師的專業，以皮膚病灶的巨觀及皮膚鏡的表現，佐以澎湖衛生所鄉野的調查資料，在短短24小時內，就發現了最可能引起澎湖爆發性皮膚紅疹的原因。不僅照護單一患者的病痛，也加速釐清原因，避免社會的誤解及恐慌。

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