爆乳半套妹不肯做全套　老司機鬧事遭痛毆！火大報警抄店

▲三民區該美容美體店主打年輕妹 。（圖／翻攝網路）

記者洪靖宜／高雄報導

黃姓男子在高雄市三民區經營美體店，實際上卻是提供尋芳客「半套」服務，去年7月有一名尋芳客，花錢享受「半套」服務結束後意猶未盡，想要加價升級「全套」，但小姐不願，與尋芳客起口角，但下場就是被店內圍事痛毆，他氣不過請友人報警，警方獲報後帶隊抄掉這間半套店，高雄地方法院判黃姓負責人3個月徒刑。

這間位在三民區的的美容美體名店，提供「半套」、「全套」性服務，「半套」及「口交」性服務一次收1600元，店家從中抽取600元，主打全方位半套按摩服務，且都是八、九年級的年輕辣妹。

一名尋芳客阿義(化名)去年7月22日下午，到該店消費，被黃姓負責人安排一名陳姓女服務生在房間內進行「半套」性交易，但完事後他意猶未盡，打算「加價」升級全套性服務，但小姐不肯，雙方卻發生爭執與肢體衝突，黃姓負責人見狀，夥同3名小弟到房外毆打阿義，並趁阿義付錢要離開時，再次徒手拉扯及毆打他，導致阿義頭部外傷併腦震盪、左臉挫擦傷、右手腕挫傷、雙膝擦傷。

阿義不爽被打，事後拜託朋友報案，警方獲報後，循線前往美容店裡臨檢，當場查獲7對男女，並扣得17萬現金和150個保險套；黃姓負責人被警方依妨害風化罪送辦，姚男等3人則挨告強制、傷害等罪。

法院審理時，4人矢口否認強制犯行，但法官依強制罪判3名小弟拘役10日，得易科罰金；至於經營半套店的黃姓男子則依圖利容留性交罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。