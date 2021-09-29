　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭網友罵「4%仔」他氣炸提告！　不起訴原因出爐

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃男因為不滿網友稱他是「4%仔」憤而提告，不過檢方認為不構成誹謗不起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有網友會以「4%仔」來稱呼柯粉，但聽在支持者耳裡可不是滋味。黃姓網友因為在新聞底下留言，被謝姓男子認為是嘲諷高雄市長陳其邁，留言反擊「輪不到4%仔指三道四啦！」。黃姓網友一查「4%仔」的意思後，提告對方公然侮辱和誹謗，謝男反駁，稱4%仔跟英粉、韓粉一樣只是代稱，高雄地檢署偵結，認為若沒刻意查詢4%仔含意，一般人不清楚意思，因此不起訴。

檢方調查，黃姓男子於去年10月期間在新聞底下留言：「兩年拚四年，治安真好邁」，被謝男看到後認為是在嘲諷高雄市長陳其邁，以假暱稱回覆：「輪不到4%仔指三道四啦！」，黃男看到後，因此提告公然侮辱和誹謗等罪。

謝男喊冤，他稱黃姓網友留言是汙衊政府，且上網搜尋「4%仔」就知道意思，就像韓粉、英粉、柯粉之類的支持者，只是個名詞。

檢方後來根據雙方留言截圖，認為「4%仔」指稱具有特定政治立場者的代稱，而謝男留言內容，則是針對黃姓網友留言的回應，屬於「意見表達」範疇，而不是事實陳述，因此與加重誹謗罪構成要件有別。

而黃姓男子認為「4%仔」有不雅含意，但根據他證詞，是看到留言後才去查詢「4%仔」意思，因此表示如果不是經過查詢，一般人並不知道4%仔意思，因此不算妨害名譽、加重誹謗，不起訴謝男。

ET快訊
快訊／威力彩27億被領走了！　3人只花800元
快訊／台中男換燈管遭220伏特電擊　命危搶救中
快訊／國道1號離奇命案！草叢驚見屍體
這天起全台變天！　各地降雨時間點出爐
國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」　照片曝光
洗門風？　母逼國中女兒大街下跪道歉
台大女學生控遭大牌教授騙上床！　無套疑染性病
林依晨懷孕！親曝「預產期」　孩子性別暫保密
北市運將喪母傷心自焚　妻見焦屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

經過後巷被問「要不要鬆一下」！他秒進去　身分曝光讓小姐驚呆了

遭網友罵「4%仔」他氣炸提告！　不起訴原因出爐

快訊／台中水電工更換燈管遭220伏特電擊　命危搶救中

快訊／國道1號離奇死亡案！草叢堆驚見屍體　車輛管制調查中

小三激戰人夫…挨告喊：被硬上！鹹濕對話「邊舔邊揉」曝光臉腫了

用霸凌洗門風？國中女與國小男臉書互嗆　母逼女兒大街下跪道歉

快訊／恐怖廢酸液強蝕化學車桶槽外洩　高雄街頭飄淡黃色煙霧

運將走不出喪母之痛包公廟外自焚　妻崩潰：說要吃宵夜怎變焦屍

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

經過後巷被問「要不要鬆一下」！他秒進去　身分曝光讓小姐驚呆了

遭網友罵「4%仔」他氣炸提告！　不起訴原因出爐

快訊／台中水電工更換燈管遭220伏特電擊　命危搶救中

快訊／國道1號離奇死亡案！草叢堆驚見屍體　車輛管制調查中

小三激戰人夫…挨告喊：被硬上！鹹濕對話「邊舔邊揉」曝光臉腫了

用霸凌洗門風？國中女與國小男臉書互嗆　母逼女兒大街下跪道歉

快訊／恐怖廢酸液強蝕化學車桶槽外洩　高雄街頭飄淡黃色煙霧

運將走不出喪母之痛包公廟外自焚　妻崩潰：說要吃宵夜怎變焦屍

秋日登山解憂去！超夯「台北大縱走」開放報名　時間點、行程曝光

基隆湧40人排隊！麥當勞小小兵立體置物籃開賣了　他排2趟爽買4個

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

戴維斯認將扛湖人中鋒：很OK　詹皇期待「憤怒AD」證明自己

大谷打擊熄火！連6場未開轟　皇家重砲第47轟當全壘打王

city’super百款異國咖啡買1送1！國際咖啡日超市優惠一次看

張庭夫妻爆「遭大陸重點監管」逃不回台灣！　揭機密內情：處境很危險

MINI方向燈左右燈號原廠「裝」顛倒　網友驚：這會造成車禍吧

自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

社會熱門新聞

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

無照高中生騎黃牌　撞車翻滾斷手送醫

北市驚見男子自焚　全身著火慘死

教授「雙眼灼傷」畫面曝　服務生嚇傻呆站

醋夫控妻愛愛喊小王名字　真相大逆轉

獨／防高雄愛河變地下黃泉　「巡邏天網」阻死神

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

人妻變濕濕小慾女！跟他在第一學府激戰喊　夫秒綠爆

更多熱門

相關新聞

歐鴻鍊稱謝長廷在蘇啟誠案中卸責　逆轉免賠

歐鴻鍊稱謝長廷在蘇啟誠案中卸責　逆轉免賠

前外交部長歐鴻鍊，2019年1月廣播節目中，指稱駐日代表謝長廷為了卸責，說出「大阪辦事處前處長蘇啟誠因憂鬱症所以自殺」。謝長廷不滿，起訴求償80萬元。一審判決歐鴻鍊敗訴，須賠償30萬元。案經上訴，高院二審卻出現逆轉判決，改判歐鴻鍊不須賠償。全案就此確定。

不滿被悔婚PO網公審　害醫師女友輕生亡

不滿被悔婚PO網公審　害醫師女友輕生亡

男衝超商買點數交女友　手機提醒「可疑號碼」

男衝超商買點數交女友　手機提醒「可疑號碼」

美國妹想來台「請假要用錢買」　他險成火山孝子

美國妹想來台「請假要用錢買」　他險成火山孝子

18歲男怒摑硬上13歲少女　事後還問：會不會講出去

18歲男怒摑硬上13歲少女　事後還問：會不會講出去

關鍵字：

網友誹謗

讀者迴響

熱門新聞

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面