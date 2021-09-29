遭網友罵「4%仔」他氣炸提告！　不起訴原因出爐

▲黃男因為不滿網友稱他是「4%仔」憤而提告，不過檢方認為不構成誹謗不起訴。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有網友會以「4%仔」來稱呼柯粉，但聽在支持者耳裡可不是滋味。黃姓網友因為在新聞底下留言，被謝姓男子認為是嘲諷高雄市長陳其邁，留言反擊「輪不到4%仔指三道四啦！」。黃姓網友一查「4%仔」的意思後，提告對方公然侮辱和誹謗，謝男反駁，稱4%仔跟英粉、韓粉一樣只是代稱，高雄地檢署偵結，認為若沒刻意查詢4%仔含意，一般人不清楚意思，因此不起訴。

檢方調查，黃姓男子於去年10月期間在新聞底下留言：「兩年拚四年，治安真好邁」，被謝男看到後認為是在嘲諷高雄市長陳其邁，以假暱稱回覆：「輪不到4%仔指三道四啦！」，黃男看到後，因此提告公然侮辱和誹謗等罪。

謝男喊冤，他稱黃姓網友留言是汙衊政府，且上網搜尋「4%仔」就知道意思，就像韓粉、英粉、柯粉之類的支持者，只是個名詞。

檢方後來根據雙方留言截圖，認為「4%仔」指稱具有特定政治立場者的代稱，而謝男留言內容，則是針對黃姓網友留言的回應，屬於「意見表達」範疇，而不是事實陳述，因此與加重誹謗罪構成要件有別。

而黃姓男子認為「4%仔」有不雅含意，但根據他證詞，是看到留言後才去查詢「4%仔」意思，因此表示如果不是經過查詢，一般人並不知道4%仔意思，因此不算妨害名譽、加重誹謗，不起訴謝男。