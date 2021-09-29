葉元之0花費Kuso「唐鳳獸」　管碧玲批：100％抄襲難怪說不要錢

▲管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院政務委員唐鳳化身「唐鳳獸」，錄製2支影片宣導振興五倍券數位綁定及如何勾選加碼券，但在拍攝、剪輯及後製上共花費20萬，遭質疑預算沒用在刀口上，而國民黨新北市議員葉元之更親自拍一支KUSO版，強調「費用0元」。對此，民進黨立委管碧玲29日批評葉元之瞟竊、抄襲「唐鳳獸」劇本，侵犯文創產業而不自知，且也把助理當免費。

葉元之28日在臉書表示，之前唐鳳拍的那支宣傳五倍券的影片，相信大家都看到了，但那天早上大家上網數位綁定時遇到大當機，還要看那種宣傳片，簡直雙重打擊。他說，「很多人覺得不可思議，唐鳳怎麼會拍那樣的影片，網路上負評如潮。結果行政院出來轉移焦點，說唐鳳拍那支影片沒有拿片酬」。

葉元之批評，拜託一下，問題不是唐鳳拿片酬，而是政府到底花多少錢拍那樣的影片？「答案揭曉，20萬元」。因此，葉元之表示自己Kuso唐鳳的這支影片，來宣傳自己的服務，而他也用主題標籤強調「#寫腳本半小時」、「#錄製半小時」、「#助理後製兩個工作天」、「#費用零元」。

對此，管碧玲臉書29日凌晨發文表示，懂得文創產業的人都會同意：「唐鳳獸」影片最貴的部分，應該是創意，也就是劇本，好的創意最珍貴，是影片的靈魂，宛如是科技產品的「核心技術」。

她批評，葉元之剽竊、抄襲「唐鳳獸」的劇本，而且是100％抄襲，難怪說不要錢！看他玩得那麼高興，侵犯了文創產業而不自知，「我不免要替劇作家喊冤！」葉元之不只把助理當免費，還把劇本、創意當免費，也把抄襲、侵權當免賠。

值得一提的是，網路上也有人反嗆葉元之，「你助理不領薪水？」「所以助理那兩天沒有領薪水嗎？」而葉元之臉書昨天也悄悄地把「#費用零元」改成「#外包費用0元」；至於有網友質疑抄襲，葉元之則留言回應，「我就是抄啊，因為我拍這支影片，是在諷刺行政院花大錢，卻達不到宣傳效果」。