葉元之還原唐鳳20萬影片「只花0元」！網傻眼：把助理當免費仔？

▲葉元之還原唐鳳版五倍券宣傳片宣稱「費用零元」。（圖／翻攝葉元之臉書）

網搜小組／閔文昱報導

行政院政務委員唐鳳拍攝的二支振興數位五倍券宣導影片，其中，拍攝、剪輯、後製費用為大約20萬元。對此，國民黨新北市議員葉元之28日就神還原唐鳳版影片，並強調自己KUSO版影片「花費0元」，不過卻遭網友質疑，助理被當免費仔，「這種老闆千萬不能跟」，讓葉元之趕緊將文中的「費用零元」再加2字。

政府花費1.25億元宣傳數位五倍券引發外界質疑，其中包括唐鳳拍攝的影片。經濟部事後澄清，請唐鳳協助說明數位券預訂方式的2支影片，總共只花費約20萬元，且唐鳳並未支領任何費用，但還是讓議員葉元之不滿痛批，行政院出來轉移焦點，「拜託一下，問題不是唐鳳拿片酬，而是政府到底花多少錢拍那樣的影片？答案揭曉，20萬元！」

▲行政院政務委員唐鳳，親自拍攝影音宣傳五倍券數位綁定。（圖／翻攝經濟部影音）

葉元之28日也在臉書PO出自己模仿「唐鳳獸」拍的影片並表示，「元之Kuso唐鳳的這支影片，用來宣傳自己的服務，請大家比較看看囉」，他同時在文末強調，自己製作這支影片腳本花費時間為半小時、錄製半小時、助理用2個工作天後製完成，成本0元。

影片曝光後，許多網友紛紛笑稱，「唐鳳那支質感那麼LOW預算花20萬，真是怎麼好意思」、「原汁原味直接完勝」。但也有不少網友痛批，「寫腳本半小時覺得是0元、助理後製兩天也覺得是0元，台灣的創意產業就是被你這種人玩爛的」、「那請問議員以後您可以不支薪嗎？」、「元之的助理們，你們被當免費仔，這種老闆千萬不能跟」。

▲葉元之影片花費0元的說法，引發討論。（圖／翻攝葉元之臉書）

有網友針對製作影片所需成本質疑，「你助理不領薪水的？」、「為什麼寫腳本、錄影、後製都可以不拿錢？」、「所以助理那兩天沒有領薪水嗎？」葉元之則回應，「我有說助理不支薪嗎？」同時他也解釋，自己是列出所有的成本，費用0元是指沒額外再付出，並悄悄把文章中的「費用零元」，改為「外包費用0元」。

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