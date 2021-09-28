五倍券「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！超扯費用出爐

▲行政院政務委員唐鳳，日前親自拍攝影音宣傳五倍券數位綁定。（圖／翻攝經濟部影音）

記者邱晟軒／綜合報導

本站日前曾報導「數位五倍券廣告花上億遭質疑 經部：唐鳳影片製作費僅20萬」指出，外界質疑政府花費1.25億元宣傳數位五倍券，其中包括行政院政務委員唐鳳拍攝的影片，經濟部表示，唐鳳拍攝的2支宣導片，拍攝、剪輯、後製費用為大約20萬元，而唐鳳本人並未支領任何費用。對此，國民黨新北市議員葉元之今（28日）神還原唐鳳版影片，並透露自己KUSO版影片「花費0元」。

國民黨新北市議員葉元之今天在個人臉書痛批，「唐鳳拍的那支五倍券宣傳片，相信大家都看到了，那天大家綁定數位券時遇到大當機，還要看那種影片，簡直雙重打擊。很多人覺得不可思議，唐鳳到底在幹嘛，網路上負評如潮。結果行政院出來轉移焦點，說唐鳳拍廣告沒有拿片酬。拜託一下，問題不是唐鳳拿片酬，而是政府到底花多少錢拍那樣的影片？答案揭曉，20萬元！」

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▲葉元之神還原唐鳳版五倍券宣傳片。（圖／翻攝葉元之臉書）

葉元之也PO出自己模仿「唐鳳獸」拍的影片並表示，「元之Kuso唐鳳的這支影片，用來宣傳自己的服務，請大家比較看看囉」，他同時在文末強調，自己製作這支影片腳本花費時間為半小時、錄製半小時、助理用2個工作天後製完成，成本0元。

KUSO影片曝光後，立刻引起許多網友紛紛笑翻回應，「這支片，五告厲害」、「你要不要這樣鬧拉！這樣戳破好嘛！」、「原汁原味直接完勝」、「唐鳳那支質感那麼LOW預算花20萬，真是怎麼好意思」、「助理兩天工時算進去大概就兩千吧，議員你可以去接政府案子了，收十萬就好，根本賺翻」，更釣出高中公民老師黃益中在底下留言笑稱，「請問劉德華，我到底看了什麼⋯⋯（花零元可以嘉許）」。