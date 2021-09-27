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孟晚舟平安返陸　華春瑩：中共領導下的強大中國是堅強後盾

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

華為前財務長孟晚舟24日獲釋返回大陸。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（27）日表示，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業，我們對此表示由衷的高興，「這也再次充分證明，中國共產黨堅強領導下的強大中國，永遠是每一位中國公民的堅強後盾。」

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩指出，2018年12月初孟晚舟被無理拘押後，中國黨和政府高度重視，習近平主席親自關心，中國外交部和中國駐美國、加拿大使館、駐溫哥華總領館，在各個層級、各種場合全力開展工作，向孟女士提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。

▲▼孟晚舟獲釋返回中國大陸。（圖／路透社）

▲在機場等候孟晚舟返家的民眾。（圖／路透社）

華春瑩表示，孟晚舟平安回家的消息僅在中央廣播電視總台新媒體上就獲得4億點贊，超過美、加兩國人口總和，「這兩天，有一些青年大學生自發來到外交部門口送上鮮花，表達對中國政府營救孟晚舟女士回國的感謝，表示為祖國由衷感到驕傲和自豪，這令人感動。正如孟女士所說，沒有強大的祖國，就沒有她今天的自由。」

華春瑩強調，正義也許遲到，但絕不會缺席，「這也再次充分證明，中國共產黨堅強領導下的強大中國，永遠是每一位中國公民的堅強後盾，中國黨和政府具有堅定的意志、強大的能力，堅決維護中國公民、中國企業的正當合法權益，堅定維護黨和國家的利益和尊嚴。沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。」
 

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