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習近平提國共合作謀統一　央視：「九二共識」是打破僵局的解方

▲▼國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）朱習會2015

▲中共總書記習近平與國民黨主席朱立倫在2015年「朱習會」。（圖／國民黨提供）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平向國民黨主席當選人朱立倫發賀電，朱立倫也覆電向習近平表達感謝，雙方強調堅持九二共識和反對台獨。對此，大陸官媒《央視》發表時評指，事實充分說明，「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針和打破僵局的解方。

評論表示，所有關心台海局勢和兩岸關係走勢的人都在關注，中國國民黨接下來將如何在維護台海和平穩定、維護中華民族根本利益、維護台灣同胞切身利益中發揮積極作用，進而推動兩岸關係和平發展。

文章進一步稱，大陸與台灣是休戚與共的命運共同體。九二共識體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。2008年至2016年，兩岸關係之所以能夠呈現和平發展局面，就是因為雙方在九二共識政治基礎上建立了基本的政治互信。

評論提及，事實充分說明，九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針和打破僵局的解方。只要堅持九二共識共同政治基礎，就能用中華民族的智慧和平解決問題，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

文章指出，一段時間以來，外來勢力插手台灣問題的力度和頻度不斷增加，台灣內部台獨勢力日益囂張，台海和平面臨巨大挑戰，兩岸同胞特別是台灣同胞的福祉面臨巨大風險。值此關鍵時刻，台灣各界熱切盼望，今天的中國國民黨能夠充分認識到，台獨是歷史逆流，是絕路；能夠站在中華民族的立場作出堅定反對台獨的正確抉擇，以積極的兩岸政策，推動海峽兩岸保持良性互動，維護台海地區和平穩定。

最後，評論強調，中國夢是兩岸同胞共同的夢。在希望中國國民黨有擇善而行的勇氣，堅守民族大義，堅持九二共識，堅定反對台獨，與兩岸同胞一起，共同致力於中華民族偉大復興的光輝偉業。

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