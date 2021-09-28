近距離欣賞大貓「身上突然狂冒血」　女崩潰發現14個月兒拇指消失

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近距離欣賞老虎「身上突然狂冒血」　女崩潰發現14個月兒拇指消失

記者李振慧／綜合報導

克里米亞22歲嫩媽安娜塔西亞(Anastasia G)帶著14個月大兒子里昂(Leon)到當地動物園遊玩，不小心離老虎的獸籠太近，一回神兒子的拇指竟然被當場咬掉，她發現時鮮血已經流得到處都是，嚇得立即抱兒子就醫。

英國《太陽報》報導，事件27日發生在克里米亞野生動物園The Taigan safari park，安娜塔西亞表示，當時她抱著兒子站在圍欄後方，距離老虎的位置約只有30公分，「本來一切都很好，直到我突然感覺到有血在流，發現兒子拇指不見了，我當下嚇到無法思考」。

▲▼老虎。（圖／達志影像／示意圖）

▲女站在柵欄後面，兒子手指卻被老虎咬掉。（圖／示意圖／達志影像）

安娜塔西亞表示，事情發生前沒有任何徵兆，老虎也沒有發出嘶吼聲，是其他遊客看到一隻老虎突然跳到他們身邊，用爪子抓住里昂的手臂，雖然他們站在欄杆後方，但是欄杆的間隔很寬，所以老虎能把爪子伸到外面。

里昂被緊急送醫後目前沒有生命危險。據了解，事發動物園老闆是當地知名訓獸師祖布科夫(Oleg Zubkov)，標榜園內老虎都已被人類馴化，所以能和遊客近距離接觸，如今卻發生事件讓安娜塔西亞決定提告。目前動物園尚未對外發表聲明。

▼動物園老闆是知名馴獸師，和老虎感情融洽。（取自YouTube影片）

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