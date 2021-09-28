嬰兒紙尿褲價差大！消保處抽驗市售20件　售價排行一次看

▲行政院消費者保護處抽測20件市售嬰兒紙尿褲。（圖／消保處提供）

記者崔至雲／台北報導

嬰兒紙尿褲為現代社會有嬰幼兒之家庭家長必需用品，家中如有嬰幼兒，家長多會使用該類商品。行政院消保處抽測20件市售嬰兒紙尿褲，調查發現，標示部分則有9件不符規定，目前8件已改正，1件已下架；另外也發現，市售嬰兒紙尿褲售價落差甚大，單價約從每片4.27元至每片12.11元不等。

關心嬰幼兒使用時安全，並維護其健康，消保處於實體店面進行抽測14件、網路抽測6件，合計共抽測不同廠牌之嬰兒紙尿褲20件。由檢驗公司針對甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、表面乾爽性（即回滲量），及塑化劑含量等項目進行檢測。

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消保官王德明說明本次結果，最重要的品質檢測部分，20件全數符合規定，甲醛萃出量、可遷移性螢光物質及塑化劑含量均未檢出，另回滲量部分均符合規定。

▲標示查核20件中9件不符規定，其中8件已改正，1件已下架。（圖／消保處提供）

至於標示查核，20件中9件不符規定，常見缺失態樣如未標示進口商名稱、地址及電話計5件；未標示使用方法有3件；使用方法未以中文標示3件；製造日期僅標示年、月，未標示日2件。

王德明表示，不符規定的商品，依《商品標示法》第15條，流通進入市場的商品若違反標示法，直轄市或縣市主管機關應通知生產、製造或進口商限期改正，屆期不改正，將處以新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

此外，9件不符標示規定的商品，已有8件改正完成，另1件於MOMO購物網販售之進口商品「Every Chu 日本專利抗菌除臭紙尿褲M號64片」因進貨不多故已下架。

本次查核發現，檢測20件商品之品質均符合規定；市售嬰兒紙尿褲售價仍有落差甚大之情形，單價約從每片4.27元至每片12.11元不等，消保處說，便宜售價一樣能買到符合品質規範的商品，建議消費者可跳脫品牌迷思。

▲▼消保處抽驗市售20件嬰兒紙尿褲，品質皆合格，價格排行榜出爐。（圖／消保處提供）