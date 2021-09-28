割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

▲女動雙眼皮手術，眼瞼竟然被整塊割下來。（圖／翻攝自江西都市現場）

記者李振慧／綜合報導

陝西一名女子為了追求美貌，18歲時到整形診所動刀割雙眼皮與開眼角手術，沒想到手術2、3個月後左眼眼瞼竟然整塊掉落，導致眼睛無法閉上長達6年，也因為眼白大量露出，讓她的模樣看起十分可怕，每天都活得很痛苦。

《江西都市現場》報導，24歲女子小管（化名）6年前做整形手術意外讓她的眼睛變成殘疾，她表示，手術後1個月左眼眼瞼就開始發癢、掉血塊，2、3個月後整塊眼瞼都掉了下來，導致眼睛從此無法閉合，「沒有眼瞼了，眼角的肉也翻出來，從那天開始每天流眼淚，刺痛不能見光，不能睡覺」。

小管傷心表示，自己看起來像隨時在瞪著人，變得像怪物一樣嚇人，她每天都得用化妝與造型試圖把眼睛的傷勢遮住才敢見人，由於左眼流淚酸困刺痛的情況更嚴重，近來終於在家人鼓勵下前往西安國際醫學中心醫院整形醫院就醫。

醫生表示，檢查發現當初的手術竟然把瞼板、睫毛全部切除，導致左側上眼瞼缺了一大塊，右眼也有提肌損傷，等於把2隻眼睛都做壞，為了讓左眼能再正常閉上，利用耳後皮膚對左側眼瞼進行重建，同時也修復右眼。幸好這次手術十分成功，小管希望她的經歷能幫助提醒所有想要變美的女性，手術前要謹慎評估風險。