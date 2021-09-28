　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　24歲女崩潰：眼睛6年不能閉。（圖／翻攝自江西都市現場）

▲女動雙眼皮手術，眼瞼竟然被整塊割下來。（圖／翻攝自江西都市現場）

記者李振慧／綜合報導

陝西一名女子為了追求美貌，18歲時到整形診所動刀割雙眼皮與開眼角手術，沒想到手術2、3個月後左眼眼瞼竟然整塊掉落，導致眼睛無法閉上長達6年，也因為眼白大量露出，讓她的模樣看起十分可怕，每天都活得很痛苦。

《江西都市現場》報導，24歲女子小管（化名）6年前做整形手術意外讓她的眼睛變成殘疾，她表示，手術後1個月左眼眼瞼就開始發癢、掉血塊，2、3個月後整塊眼瞼都掉了下來，導致眼睛從此無法閉合，「沒有眼瞼了，眼角的肉也翻出來，從那天開始每天流眼淚，刺痛不能見光，不能睡覺」。

小管傷心表示，自己看起來像隨時在瞪著人，變得像怪物一樣嚇人，她每天都得用化妝與造型試圖把眼睛的傷勢遮住才敢見人，由於左眼流淚酸困刺痛的情況更嚴重，近來終於在家人鼓勵下前往西安國際醫學中心醫院整形醫院就醫。

醫生表示，檢查發現當初的手術竟然把瞼板、睫毛全部切除，導致左側上眼瞼缺了一大塊，右眼也有提肌損傷，等於把2隻眼睛都做壞，為了讓左眼能再正常閉上，利用耳後皮膚對左側眼瞼進行重建，同時也修復右眼。幸好這次手術十分成功，小管希望她的經歷能幫助提醒所有想要變美的女性，手術前要謹慎評估風險。

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
快訊／日本宣布「全面解除」緊急事態！　東京終於解禁
跟風買「第一批iPhone 13 Pro Max」到貨卻糗了
黑絲妹等紅燈停在平交道上！　路人嚇壞：快離開
寶可夢LINE貼圖免費下載！　皮卡丘等16隻都有
快訊／ARASHI櫻井翔、相葉雅紀雙雙宣布結婚
高雄22歲女自轟2槍亡　留遺書與女友訣別：不能娶妳了
中正區50多歲男確診！　曾出入「萬華一些場所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

失業又要養二寶！幸運餅乾吃到「一張紙條」　讓女翻身變億萬富翁

海上被3虎鯨追殺　求救海獅被女趕下船當大餐：不能破壞食物鏈

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

近距離開槍爆頭熟睡母　17歲男冷血犯案：她沒收我手機！

雙眼皮割過頭變「中邪吊白眼」　人妻怪臉嚇壞老公：天天提離婚

陸中歐班列「上海號」首發　掛載50節貨櫃前往德國緩解海運壓力

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸中歐班列「上海號」首發　掛載50節貨櫃前往德國緩解海運壓力

割雙眼皮2個月「整塊眼瞼掉下來」　女變怪物臉崩潰：6年無法閉眼

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

陸綜捧「4300萬」邀上節目...粉絲敲碗　14歲全紅嬋回應了

大陸東北多地限電　馬路一片漆黑「靠車燈照明」市民走夜路摔慘

「30分鐘800元、牽手一次加430元」　陸「日租男友」悄然流行

陸將發射首枚「太陽探測」衛星　從地面監測邁入太空探測時代

大陸推共同富裕後　發布「全面小康」白皮書：不讓一個人掉隊

《中國的全面小康》白皮書發布　小康社會達到共同富裕的本質要求

永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

黃偉哲打造優質投資環境有成　3年招商1.3兆帶來3萬就業機會

第二劑莫德納來了！金門縣府設大型接種站　65-74歲長者10月開打

快訊／日本9／30「全面解除」緊急事態宣言！東京時隔2個半月終解禁

隔壁「愛情動作片」激烈搥牆　女星葉欣眉：聽久免疫了

中信盃黑豹旗／五專首參戰！全國192隊參賽　10／3線上抽籤

櫻井翔、相葉雅紀妻子身份曝光「陪伴逾10年」　日媒爆：同居中

新北居家列管52人暴增至127人　侯友宜透露原因

男假日投履歷...7小時後怒嗆僱主「眼瞎不會回嗎」！狂噴情緒性言詞

陽痿有救了！研究曝最新「陰莖根部」注射療法　長效且無副作用

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

大陸熱門新聞

女同志約砲遇到男人　「姐姐」下面多一根

女遊塞爾維亞失聯25天　對比照超詭異

4300萬天價邀請參加娛樂節目　全紅嬋做出決定了

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

感謝免費修手機　爺爺騎15km報恩

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

限電！有錢也租不到「它」

監管令又來　中國禁止播出「美容貸」廣告

限電衝擊「通知到12月？」

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

跑車逆向他大罵！被男駕駛酸：你開不起藍寶堅尼

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

街友縮角落撿垃圾...救助站發現她腰纏120萬現金

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

更多熱門

相關新聞

貓長腫瘤拜虎爺　病情出現大逆轉

貓長腫瘤拜虎爺　病情出現大逆轉

臺中復興宮25日來了一隻小可愛妹妹，廟方一了解，才知道劉先生的愛貓長腫瘤，想趁下午開刀前來廟裡參拜，祈求手術平安。沒想到在主人與妹妹虔誠拜拜後，下午就發生奇妙神蹟，醫院做最後檢查時確定妹妹不用開刀、可以出院，如此驚喜的結果讓劉先生好感動，廟方人員也再次感受到神明的慈悲庇護。

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

開刀勿碰5kg↑重物！她望3貓嘆氣

開刀勿碰5kg↑重物！她望3貓嘆氣

百人喪屍狂奔瘋搶iPhone 13　內行人曝穩賺內幕

百人喪屍狂奔瘋搶iPhone 13　內行人曝穩賺內幕

愛爾麗集團帶妳安心迎向美麗終點

愛爾麗集團帶妳安心迎向美麗終點

關鍵字：

雙眼皮醫美手術整形陝西西安眼瞼

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面