失業又要養二寶！幸運餅乾吃到「一張紙條」　讓女翻身變億萬富翁

▲女子因為一張紙條改變人生。（圖／翻攝自TikTok／someonefromthe80s）

記者李振慧／綜合報導

國外一名30歲女子身為2名孩子的媽，卻失去工作導致經濟陷入重大困難，當她灰心想要申請破產時，幸運餅乾中的一張紙條卻意外改變人生，不但讓她成功脫貧，甚至成為億萬富翁。

35歲女子阿曼達(Amanda)在TikTok上表示，5年前意外遇到人生低潮，她失去了穩定工作而丈夫的收入也不穩定，面對家中龐大的開銷讓她十分崩潰，丈夫當時為了幫她打氣特別叫了中餐外賣，沒想到她打開隨餐附贈的幸運餅乾，上面寫著，「你會在商業上獲得驚人成功」。

阿曼達表示，她受到幸運餅乾的鼓勵決定創業，想說反正已經沒有什麼好失去的便放手一搏，從失業補助金中拿出160美元（約台幣4,434元）買了一台裁切機，開始製作手工藝品在網路平台上販售，結果幸運餅乾的預言成真，她的作品成功受到歡迎，丈夫後來還乾脆辭職一起加入，最後成功成為擁有市值高達1200萬美元（約台幣3.3億元）公司的老闆。

阿曼達激勵人心的故事獲得上萬網友分享，許多人留言，「這是我需要看到的，我為你的成功感到開心」、「困難會過去，太陽將再次升起」、「我太喜歡這個故事了，恭喜」。阿曼達也鼓勵正處於困難的網友，「相信自己，相信宇宙，繼續尋找契機，千萬別輕易低頭」。

