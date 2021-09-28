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花蓮學子打疫苗！預計16642人接種BNT　徐榛蔚感謝慈濟大愛

▲▼花蓮慈大附中學子們施打新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮慈大附中學子們施打新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

9月28日教師節，花蓮縣長徐榛蔚在花蓮縣衛生局長朱家祥陪同下，前往慈大附中關心學子們施打新冠疫苗情況，特別感受到這次疫情讓民眾看見慈濟大愛捐助國際認證疫苗，緩解疫苗不足的民心，發揮「無緣大慈，同體大悲」的慈悲心，讓台灣疫苗不足稍獲減緩，讓國人深感敬佩。

徐榛蔚與朱家祥在慈中學子的熱情邀請下，共同簽署響應「愛在慈中，疫起共善」打疫苗我健康的活動。同學們將平時使用的零用金累積起來，由學生代表捐贈給校方，支持捐贈國際認證疫苗的愛心行動，正是啟發愛心，點滴共善，透過這次活動來凝聚愛心，共善成就。

▲▼花蓮慈大附中學子們施打新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝慈濟基金會、鴻海永齡基金會與台積電慈善基金會的愛心，向政府全力爭取採購國際認證疫苗，更感佩釋證嚴上人克難開創慈濟功德會，一路走來的付出，至今超過半個世紀，持續散播善的種子，讓世間充滿大愛與希望。

▲▼花蓮慈大附中學子們施打新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴慈大附中關心學子施打疫苗並簽署宣言 。

徐榛蔚進一步說，教育力就是國力，要強身有兩個方向，一個是教育力，另一個就是身體健康，愛自己也要愛身邊的人，學子正好在教師節接種疫苗，就是希望保護第一線的師生健康，也是教師節最好的禮物。

▲▼花蓮慈大附中學子們施打新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥特別提醒，接種的學子，萬一有任何不舒服，一定要告知師長，施打後3天內，若症狀未改善，建議盡速就醫。

衛生局表示，縣政府23日至30日一連八天針對縣內國中、高中以及五專前三年學生預計16,642人施打BNT新冠疫苗，截至27日接種人數已達6,559人，接種率為41.8%，慈濟高中與慈大附中今天預計接種人數為1,197，慈濟高中538人、慈大附中659人。

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