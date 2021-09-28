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東南亞5國「童樂會」於南投舉辦　邀民眾深入體驗新住民母國文化

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處展出。（圖／慈濟基金會提供）

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處展出。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

為讓國人增進對異國文化的尊重，疼惜新住民，慈濟基金會結合國立科學工藝博物館共同主辦「憶兒時：南方童樂會」特展，日前於南投聯絡處起跑，以互動展示介紹越南、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨5國的童玩、成長習俗、傳統民俗及服飾，以期達到「尊重多元、欣賞差異」和諧共榮的社會目標。

該特展於26日舉行開幕式，南投副縣長陳正昇、移民署南投服務站主任蔡崇富、慈濟基金會副執行長劉濟雨、國立科學工藝博物館長陳訓祥等都到場參與。

慈濟基金會指出，特展分為「找找我在那裡？」、「成長的印記」、「甜蜜好滋味」、「【遊】你真好」、「模特兒變裝秀」等5個項目，以各國新住民的童年成長觀點展現越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞5國的特色，並透過靜態看板、模型陳設、電子互動遊戲，呈現相關的玩具、遊戲、甜點、童謠、故事與衣著、及各階段不同的文化禮俗等。

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處開幕。（圖／南投縣政府）

▲▼「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處開幕。（圖／南投縣政府、慈濟基金會提供）

劉濟雨介紹，本特展是以兒童為主角，加上自出生至小學6年級為時間的縱軸，呈現東南亞5國的童玩、成長習俗、傳統美食及服飾，讓參觀者可透過展示內容及相關的體驗活動，了解與探索各國的風俗及其中所蘊涵的科學意義。

陳訓祥補充，該特展主要是讓民眾體驗不同文化的童趣和特色，傳遞族群融合、互相尊重、共同學習的精神，此次在慈濟南投連絡處的協助下，讓該館能為南投鄉親提共就近性的展覽服務，歡迎親子與師生一起來參觀學習，了解與探索5國的特色及其中的科學奧秘，一同開眼界、增見聞。

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲「憶兒時：南方童樂會特展」於慈濟南投聯絡處開幕。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇指出，南投有1萬多名新住民，更有許多新住民第二代，促進族群融合、讓民眾與新住民第二代深入了解新住民母國文化，都是縣府的重要工作；此次特展以寓教於樂的方式展現其母國童年文化，也讓民眾從多元角度了解，機會難得，歡迎民眾扶老攜幼踴躍前往參觀。

慈濟基金會表示，本特展於9月26日起至12月底每日展出，每月第2個週
日下午2到4點安排不同國家的主題親子互動，日期暫定為10月17日
、11月14日、12月12日；防疫期間請民眾遵照實聯制、戴口罩等防疫規定，活動將視疫情狀況彈性調整時間，民眾可先致電了解；地點：南投慈濟聯絡處（南投市果稟路101號）、電話：049-2241169。
 

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慈濟東南亞童玩

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