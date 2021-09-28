林金結大嫂誤打未稀釋BNT　兒子曝母親緊張「手邊抖邊交代後事」

記者杜冠霖／新北報導

BNT疫苗接種出包！新北市爆三峽恩主公醫院將未稀釋BNT原液接種到25名民眾身上，其中一位受害民眾正好是議員林金結大嫂，28日下午林金結陪同姪子林喬豐說明受害狀況，林喬豐表示，母親說打完疫苗後，有頭暈、胸悶症狀，後接到恩主公醫院電話，家人不放心，還是讓母親收拾行李住院。

林喬豐指出，媽媽昨天8點半到永福宮打BNT，打完回家沒有異狀，但到了下午稍微頭暈、胸悶，經爸爸詢問叔叔（指林金結），叔叔說可以身體不舒服可以到醫院檢查；晚上時到醫院的時候，才發現有10幾個人也發生這狀況，所以安排媽媽住院詳細觀察。

林喬豐說，媽媽現在在醫院觀察中，有給他打點滴，所以在醫院比較會想昏睡，頭會有一點暈眩，這是目前身體狀況；而院方不僅說媽媽要住院2-3天觀察，也表示，疫苗沒有稀釋，藥效開始發作的後遺症會比較強大，所以才要求住院觀察。

至於媽媽有無相關病史？林喬豐透露其媽媽有心臟方面的疾病。

對於是否是接到電話才送媽媽到醫院檢查？林喬豐表示，是因為有接到電話，所以有疑慮，本來以為是詐騙電話，所以爸爸就詢問叔叔，而叔叔則是建議到醫院檢察觀察。針對此疏失，林喬豐也坦言滿誇張的。

林喬豐指出，昨天我們一家人都相當擔心媽媽狀況，「你說她不會緊張都是騙人的」，昨晚幫她收行李的時候，她講話是邊講手邊發抖，講話很像在交代後事，所以昨天全家三個兄弟姊妹沒有睡覺，就是跟著在煩惱。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，參考國外文獻，大劑量接種BNT主要可能有局部、全身性反應，最多是接種部位疼痛和紅腫，尚未見到嚴重不良反應。

新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站9/27上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

莊人祥說明事件，主要是人員把沒有開封的25瓶疫苗誤判是接種後剩餘劑量，一瓶0.45ml，抽取0.3ml提供民眾接種，有25人接種未稀釋疫苗。

▲林金結的大嫂打到未稀釋的BNT，林金結出面回應。（圖／林金結辦公室提供）

