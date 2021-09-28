恩主公誤打BNT原液「對年輕人較危險」！5人重點觀察、3人住院中

文／中央社

恩主公醫院發生25人被打未稀釋BNT疫苗，院方緊急追蹤被施打者身體狀況；院長吳志雄表示，此次超量施打對年輕人來說比較危險，18歲到20歲區間有5人，其中3人住院觀察。

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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吳志雄今天針對施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗發生嚴重疏失，造成25人被施打未稀釋的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，造成可能風險，率主管對社會表示歉意。

恩主公醫院副院長王炯珵表示，接種原液的25人中包含11位男性、14位女性，其中20人已回門診進行相關檢查，有9人同意住院觀察，目前檢查均正常；另5名已聯絡均表示無特別症狀。

吳志雄表示，18歲到20歲區間有5人，其他是40歲以上，年紀最長是65歲，年輕人有3人住院，2人追蹤，他坦言超量注射疫苗「對年輕人比較危險」。

他表示，國外也有誤打疫苗原液類似案例，經原廠解釋，如果沒有嚴重反應，仍建議要施打第2劑。

為了嚴加追蹤，吳志雄表示，已責成副院長林建宇帶3名心臟科醫師成立專案緊急應變小組。

恩主公醫院表示，專案緊急應變小組由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊組成，會對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查。

目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第4週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波、血液檢查、生化檢查等。無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主，目前除2名民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。