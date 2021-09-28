打BNT原液會怎樣？醫粉專：6國有先例　曝「多數結局」

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳怡靜／綜合報導

新北市三峽恩主公醫院27日幫民眾施打疫苗時，共有25人打到「未稀釋的BNT疫苗原液」，等於打了5倍濃度的疫苗，甚至出現副作用「像是被發機撞倒」的傳言。對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，這樣的事件其他各國都有前例，「好像多數也沒發生什麼事」。

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▲恩主公醫院院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

針對恩主公醫院施打疫苗出包事件，《美的好朋友》今（28日）在臉書發文表示，「其實BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必須使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，1瓶原液稀釋後可打6人」，大家會感到相當好奇，「這25位民眾到底會發生什麼事呢？」

《美的好朋友》接著說，這樣的案例早在美國、澳洲、德國、義大利、韓國與日本，都曾出現類似狀況。「但大家後來好像多數也沒發生什麼事。」不過《美的好朋友》專後也直言，「這就是施打過程的標準作業流程沒有被落實，之後真的要更謹慎啊。」

目前這25人僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應，恩主公醫院也成立專案緊急應變小組，由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊，對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查。而新北市衛生局也宣布即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一週作為懲處。