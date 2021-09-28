年收百萬男「不婚不生」自己爽過！網看條件穩了：就算結婚也輕鬆

▲在新竹有房有車又年收破百，單身可以過很爽。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

養育下一代會花費許多金錢，經濟因素是很多人不生的考量！新竹一名男子透露，他今年30歲出頭月收8萬，加上獎金與分紅年收大約140萬上下，名下還有房有車，「這樣不婚不生在新竹可以過很爽嗎？」

原PO在PTT表示，零零總總的獎金加起來，他年收入破百萬，名下還有一間爸爸幫出頭期款的房子，位於竹北市價1500萬，目前每個月還2.5萬房貸，車子則是爸爸送的二手車，車齡約5年。

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原PO透露自己手邊現在有250萬存款，同時也有進行其他投資，雖然有房有車、年薪破百，目前的經濟狀況足以負擔結婚生小孩的費用，不過他尚無結婚生子打算，好奇自己這種收入水平，以住在新竹的黃金單身漢來說，是否已經可以過上很舒適的生活？

▲網友說有竹北的房子就已經贏過很多人。（示意圖／記者張菱育攝）



網友紛紛羨慕回應，「可以，連我一起養都不成問題」、「可以，二十年後你還會繼承遺產很爽」、「不結婚每天吃魚喝茶好爽」、「有竹北的房子，穩了」、「正常來說這條件結婚也可以過得很輕鬆」、「看你需求到哪，物慾不強的話夠吃一輩子了。」

其中一名網友提到，他曾試算過從24歲到60歲都住在家，省下房租、伙食等費用，即使月薪4萬，只要拚一點月存3萬，到退休都不用買房或擔心開銷，還足夠去養老院度過餘生。