行人地獄＋1！她走斑馬線「遭轎車撞趴地」　影片氣炸眾人：瞎了嗎

網搜小組／趙蔡州報導

行人地獄再次上演，一名網友近日分享一支車禍影片，內容是一位女子行經新竹市東區寶山路，走在斑馬線上準備通過馬路時，遭到一輛轉彎的轎車猛撞，當場癱軟趴在地上一度無法起身。許多網友看了影片後相當生氣，認為轎車駕駛根本沒有看路，氣得大罵「開車的人是眼瞎嗎！」

▲黑衣女子走斑馬線「遭轎車撞趴地」，影片讓網友氣炸了。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

原PO在臉書「新竹爆料公社」貼出影片，事件發生在7日下午5時許，一名黑衣女子行經新竹市東區寶山路，走在斑馬線上準備通過路口，沒想到卻在即將通過時，遭到一輛黑色轎車猛撞，她先是彈到轎車引擎蓋上面，接著以背部朝下的姿勢重摔在地。

黑衣女子被轎車撞倒後，一度趴在地上無法起身，轎車駕駛眼見闖禍了，也趕緊下車關心女子傷勢。車禍場景讓原PO忍不住感嘆，「唉，行人地獄，希望你平安無事！」

▲女子被撞上後，先是彈到轎車引擎蓋上面，再以背部朝下的姿勢重摔在地。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

影片一出立刻引發網友熱議，許多人看了影片後相當生氣，認為轎車駕駛根本沒有看路，有人說，「眼瞎還開車」、「快步過班馬線也被撞，好慘」、「開車的人是眼瞎嗎」、「這也太目幹了吧」、「眼睛都不知道在看哪裡」、「這樣都能撞，駕照雞腿換的嗎」、「行人都要走到路邊了，還被撞，真衰」。