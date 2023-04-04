新竹廣告稱「騎車不靠邊變廢鐵」！網紅怒嗆官員該死　縣府回應了

▲越來越多人選擇腳踏車在城市中移動。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

為呼籲自行車騎士配戴安全帽並依號誌靠邊行駛，新竹縣政府過去曾在報紙刊登標題為「騎車不靠邊，鐵馬變廢鐵」的廣告，但卻遭長期關注交通議題的百萬網紅「Cheap」痛批，這根本是在檢討弱勢，後車撞前車基本上是後車要100%負全責，結果政府卻在花人民納稅錢檢討前車，「這些官員真的該死」。對此，新竹縣政府也出面回應了。

Cheap 4日下午在臉書PO出新竹縣府該則廣告質疑「這是三小檢討弱勢的廣告？」馬路沒有人行道、單車道，路邊違停不宣導、不取締、不能檢舉，政府卻宣導單車靠邊騎，「路邊隨便開車門的，擊殺了多少機車、單車騎士？」後車撞前車，基本上是後車要100%負全責，因為沒有保持足夠的安全距離，「結果現在花你我的納稅錢檢討前車？檢討受害者？」

Cheap認為，台灣交通從以前到現在就是車本思維，政府花錢去宣導、洗腦人民「行人、機車等弱勢要禮讓汽車」，就如著名的「馬路如虎口」，但仔細想想，「這根本是腦殘口號，難怪台灣駕駛橫衝直撞，從不會停讓行人，近年還有另一個，看到大車要讓三步。」

▲新竹縣政府過去曾在報紙刊登廣告宣導道安。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

Cheap直言，政府不斷花錢，去教育弱勢要禮讓汽車，卻不願意去宣導正確的觀念，才會每次在宣導人本交通、宣導要廣設實體人行道時，就會有一群人跳出來扯後腿，「沒幾個錢，開一台破車卻有無比的優越感，嚷嚷人行道會占用汽車空間。」

他強調，馬路是屬於所有用路人的，包含汽車、機車與行人，像是在歐洲的先進城市，就有45%的馬路屬於行人，「歐洲寬敞的人行道、人本交通是這樣的，你要開車可以，那就忍受塞車的不便，提高用車的成本，而不是像台灣這樣，不斷提高弱勢的成本，就是造成更多的交通事故，死更多的人。」

對此，新竹縣政府回應，該廣告為110年度的道安廣告，並非是近日刊出，過去2年也並有類似文案作為廣告內容；另外，道安聯席會報旨在宣導各方用路人車注意安全，並尊重各種形式的人、車路權，未來在製作各項廣告宣導時會更加謹慎，顧及多元交通使用者及用路人立場。