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台南校園BNT疫苗接種南藝大高中部　180學生接種141人

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，經統計該校180名學生共有141位學生完成疫苗接種，接種學生當中無人出現不適情形；自9月22日至今已有21760位學生接種BNT疫苗，高中職學生13929位、國中學生7831位，有意願接種人數89247位，接種完成率24.4％。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府團隊、社團法人台南市診所協會代表張富全醫師，27日下午聯合聲明加強個資保護，並簽署個資保護聲明書，說明台南市衛生局、各區衛生所及各醫療院所對於個人資料之蒐集、處理或利用，秉持最嚴謹態度，除依法律之規定外，並尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，絕不逾越特定目的之必要範圍，在利用上並與蒐集之目的具有正當合理之關聯。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，該局除落實疫苗注射的行政流程，加強衛生局、所同仁法治觀念外，並且透過醫師公會，對醫療院所之個人資料保護宣導及教育訓練；藉由強化行政監督並與各醫療院所共同努力，以最嚴謹的方式，保護疫苗注射名冊內所有個人資料。為確保疫苗注射民眾之隱私權及個人資料，能夠有效地保護且不被不當的利用，除衛生局、所外的努力外，更有賴於醫療院所的共同維護，才能使個人資料的保護達到更完善。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年公費流感疫苗將於10月1日起開始第1階段接種，黃偉哲市長呼籲符合公費接種資格之民眾開始接種後盡快預約接種，並且需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，在前往合約院所預約或接種前，應主動告知疫苗接種史。


流感疫苗第1階段接種對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段自11月15日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

有意接種流感疫苗的民眾可先透過本局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9月29日起台南市區公所將陸續通知民眾接種第二劑莫德納疫苗，接種對象為「7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上之70歲（含）以上長者，以及60歲（含）以上具原住民身分者」。本市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至26日止，共接種107萬5399劑次，人口涵蓋率48.5％；第二劑涵蓋率9.0％；劑次涵蓋率57.5％。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市27日執行校園BNT疫苗接種作業之學校，為國立台南藝術大學高中部，共有141位學生完成疫苗接種，無人出現不適情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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