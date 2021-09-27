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投資比特幣欠警界好友上千萬　台南督察巡官挨告詐欺+恐嚇

▲台南市警歸仁分局督查組1名陸姓巡官，疑因借貸集資投資比特幣失利，積欠親友、同事債務無力償還，被人提告恐嚇取財及詐欺罪嫌，分局將函送法辦。（圖／翻攝自google maps）

▲台南市警歸仁分局督查組陸姓巡官，疑因借貸集資投資比特幣失利，積欠親友、同事債務無力償還，被控涉恐嚇取財、詐欺罪嫌。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局督察組1名陸姓巡官，他於高市及台南服務期間，疑因投資比特幣失利，積欠親友、同事債務超過1千萬元無力償還，有被害人向高市岡山分局提告恐嚇取財、詐欺等，全案移轉歸仁分局偵辦，歸仁分局27日下午依詐欺、恐嚇取財罪嫌將他函送台南地檢署偵辦。

據了解，陸員疑為了投資比特幣賺錢借貸集資，向多名警界同學、友人借錢，共超過1千萬元，惟因投資失利，他一直還不出錢來，日前有人直接向高雄市警岡山分局報案，控告陸員恐嚇取財、詐欺等罪嫌，岡山分局受理後將全案移轉台南市警歸仁分局偵辦。

歸仁分局調查，陸員包括向歸仁分局同事在內借錢的款項超過1千萬元，陸員坦承借錢未還，但否認有恐嚇對方的意圖，強調是被害人誤會。歸仁分局警方針對被害人提告部分，已完成偵辦程序，將函送台南地檢署偵辦。此外，歸仁分局被陸員欠款的同事，則表示希望他能將債務處理好，並未提告。

歸仁分局指出，向陸員提告的案件是陸員先前在高雄市警岡山分局服務期間涉嫌之事，目前仍在接受調查階段，人事懲處異動另議。

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