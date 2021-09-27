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自備餐具用餐「賺5元」　台東友善環境優惠上路

▲台東縣與友善店家辦理為期1個月的「紙餐具清分疊 友善環境享優惠」活動（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣與友善店家辦理為期1個月的「紙餐具清分疊 友善環境享優惠」活動（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣府特別推出「紙餐具清分疊 友善環境享優惠」活動，並自9月27日起至10月27日止為期辦理1個月。民眾只要攜帶可重複清洗的環保餐具至縣內響應活動的紙餐具循環友善示範店家用餐，即可獲得5元折價券一張，在享折扣優惠同時兼具防疫、環保。

台灣東縣環保局表示，受到新冠疫情影響，免洗筷及塑膠湯匙等一次性餐具垃圾量增加。此次遴選台東市店兩家自助餐業者擔任推動紙餐具循環友善示範店家，期待示範效果能從市區向周圍擴散，讓更多業者，在疫情舒緩後，也能響應活動，一同鼓勵民眾減少使用一次性紙餐具。

▲台東縣與友善店家辦理為期1個月的「紙餐具清分疊 友善環境享優惠」活動（圖／台東縣政府提供，下同）

民眾攜帶可重複清洗的環保餐具至友善示範店家用餐，可獲得5元折價券一張。

環保局說明，紙餐具只要經過「清洗、分類、疊放」即可回收，今年也重點輔導便當店及自助餐業者設置紙餐具專用回收設施。

環保局特別提醒，將於9月27日、28日，在示範店家外設置宣導攤位，宣導紙餐具減量及回收。民眾只要自備環保餐具，即可獲得精美宣導品。此次活動鼓勵民眾重新建立使用重複性環保餐具的習慣，希望民眾積極參與，共同維護藍天綠地。
 

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關鍵字：

紙餐具清分疊友善環境優惠兼顧環保

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