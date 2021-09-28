藍綠跑百米佔主席台　費鴻泰企圖「搶灘」卻失敗畫面曝

▲費鴻泰試圖衝入主席台，遭民進黨立委群起阻攔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院28日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，但國民黨團因不滿政院「3+11」專案報告及補充報告內容，強力杯葛蘇揆上台。上午9點整，立法院副院長蔡其昌站上主席台前，國民黨團總召費鴻泰一度想衝入主席台，遭民進黨立委阻擋，「搶灘」行動失敗。

國民黨團不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告，否認該政策與5月本土疫情爆發關聯，開議以來已三度杯葛蘇揆上台。民進黨團昨天晚上7點多在議場前輪班固守，盼確保議事順暢，但國民黨團今天凌晨5點趁民進黨立委還在睡覺時「突襲」，並在7點議場開門時「跑百米」搶佔主席台和發言台。

不過，民進黨立委今天上午7點兵分兩路，分別從議場前、後門進入，搶得守護主席台的先機，國民黨立委費鴻泰、徐志榮、李德維、林文瑞上午9點時一度想要衝進主席台，但遭民進黨立委阻攔，「搶灘」行動失敗作收。

▲國民黨立委上午試圖衝入主席台，遭民進黨立委阻擋。（圖／記者屠惠剛攝）

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