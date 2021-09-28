台中爸攜兒尋短獨活！檢警相驗4歲童　嬤「彎腰拉衣角」快步離開

記者白珈陽、游瓊華、莊智勝／台中報導

台中日前驚爆人倫悲劇，40多歲的葉姓父親24日帶著年僅4歲的兒子燒炭輕生，不料2天後醒來卻發現自己還活著。警消接獲通報後前往現場，發現男童躺在主臥，口鼻冒血、身上還出現暗紫色屍斑，已經明顯死亡多時；今(28日)檢警相驗男童死因，男童母親、奶奶也抵達現場，奶奶一路彎腰快走，神情十分哀痛。

▲媽媽與奶奶現身相驗現場，神情哀戚不發一語。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，葉男已與妻子分居多年，目前獨自帶著兒子在外租屋；葉男自述，24日當天想不開，決定帶著兒子燒炭輕生，在點燃炭火後父子倆昏昏沉沉逐漸失去意識，不料26日自己卻突然醒轉，發現自己還活著，但身旁的兒子已經沒了氣息；葉男因此27日又再度出門買農藥嘗試尋短，不料傍晚實在太不舒服，最後決定打電話叫救護車送醫。

警消27日晚間抵達現場時，初步勘驗並未發現燒炭痕跡，室內也沒有炭味，但走進主臥室後，赫然發現4歲男童躺在床上，口鼻冒血、身上還出現暗紫色屍斑，明顯已經死亡多時。而喝了農藥的葉男事後送往醫院搶救，目前已經沒有生命危險。

今(28日)檢方相驗釐清葉姓男童死因，男童的母親、奶奶2人也身穿黑衣抵達現場，而奶奶更是一路彎腰、緊抓男童母親的衣角，在檢察官的陪同下快步上車，2人神情哀戚，全程不發一語。

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▼奶奶一路低頭彎腰、緊抓男童媽媽的衣角快步離開。（圖／記者白珈陽攝）