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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／綠委睡覺遭突襲　藍營杯葛蘇貞昌施政報告

記者蘇晏男／台北報導

按照立法院議程，行政院長蘇貞昌今（28日）上午需赴議場施政報告並備質詢。為讓蘇貞昌順利上台，民進黨團昨晚起在議場大門前「排班」守候，防止國民黨團再次杯葛，但遭藍營於今凌晨5時18分突襲反制；待早上7時議場開門，雙方人馬湧入議場，在一陣拉扯後，由民進黨佔據發言台，國民黨改為包圍發言台，並高喊「800多人是怎麼死的」。最新議場狀況，《東新媒體ETtoday》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌28日赴立法院施政總質詢前，藍綠立委搶進議場發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌28日赴立法院施政總質詢前，藍綠立委搶佔議場發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

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