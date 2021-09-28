LIVE／綠委睡覺遭突襲　藍營杯葛蘇貞昌施政報告

立法院28日繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早藍綠爆發口角衝突。行政院長蘇貞昌上午罕見地提早一個小時抵達立院，衛福部長陳時中被媒體問及為什麼今天早到，僅說：「我也不知道（為什麼要比較早到，我也是剛剛才收到訊息。」