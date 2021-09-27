民進黨立委徹夜排班守議場　蘇貞昌28日可望上台施政報告

▲民進黨立委徹夜排班守議場，確保行政院長蘇貞昌28日上台施政報告。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌28日將再度赴立法院施政報告，民進黨團自27日晚間起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。民進黨團幹事長劉世芳表示，現在已經是9月底的最後一週，「所以我們找不出任何不讓蘇院長上台的理由」。

立法院24日邀請蘇貞昌進行施政報告，國民黨團不滿行政院日前提出的3+11決策過程專案報告內容，要求先重啟3+11決策過程專案報告，爾後再進行施政報告，最終因協商未能獲致共識，重啟3+11專案報告觸礁。

劉世芳晚間受訪時表示，按照立法院的預算執行，就是在9月底必須讓蘇貞昌上台施政報告，「所以我們找不出任何不讓蘇院長上台的理由」，3+11、疫苗整備的專案報告都已經執行過了，「不管你同不同意，行政院都有按照立法院朝野協商的結論處理過了」。

劉世芳指出，看到新任國民黨主席朱立倫上台之後，一切都是以跟民進黨對抗為主，不知道國民黨內部是不是有這種壓力，所以提出很多不同的方式跟民進黨抗爭，為了確保蘇貞昌明天可以安全上台進行施政報告，因此民進黨團今天先動員黨團成員排班。

劉世芳說明，關於立法院的議事部分，上週五都已經報告過了，再來明天就是蘇貞昌讓上台備詢，尤其前幾位質詢的立委幾乎是在野黨，而且都是各黨的黨鞭，民進黨團希望在野黨所有的聲音，都可以讓蘇貞昌聽到並且做出回應，這才是好的事情。

劉世芳也說，國民黨團這種沒來由、沒理由的抗爭，其實人民也會看在眼裡，「希望今天晚上如果有機會，各個黨團的總召可以再談一談」，是否明天可以讓蘇貞昌很平順的上台。

劉世芳透露，民進黨團有分大夜班、小夜班，由黨團成員輪流排班，所以大家會比較辛苦一點，於此同時協商的門還是打開的，希望明天可以一切平順、按照原來的意識程序走，這樣就可以了。