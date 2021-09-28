南投婦喝鹽酸輕生　兒聞哀號聲衝進房傻眼！緊急送醫保命

▲老婦久病喝鹽酸輕生，仁愛警消合作救命（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉8旬黃姓老婦疑因久病厭世，日前趁家人不注意時喝下鹽酸輕生，因疼痛難耐而哀號掙扎，家人驚覺後立刻報案求助；警方會同消防隊趕抵現場，迅速合力將老婦抬送下樓並送醫急救，總算保住一條寶貴生命，目前仍住院觀察中。

仁愛警分局調查，黃姓老婦（86歲）家住精英村，罹患高血壓、心律不整等多種慢性疾病，近期接受胸腔水瘤手術後，行動不便、臥病在床，因此有輕生念頭，於是趁同住的兒子專心整理家務時，在自己的房間內喝下約50毫升的鹽酸，想要結束生命；但隨後腹部劇烈疼痛，不停地在床上翻滾、嘔吐、呻吟、哀號，黃婦兒子聞聲衝進房門後，險被眼前景象驚嚇住，趕緊報警求救。

廬山派出所於24日下午15時34分接獲119轉報該案，由警員林冠文迅速前往現場；警方與救護人員到場後，迅速並合力將黃姓老婦先以被單抬運下樓、送上救護車，再前往臺中榮民總醫院埔里分院急救，醫診後雖然沒有生命危險，但是由於黃姓老婦年事已高，仍需要住院治療。

仁愛警分局分局長莊順智對廬山所警員林冠文出勤迅速、熱心助人的為民服務精神，特別予以嘉勉，也籲勸有輕生念頭的民眾不要輕言放棄，只要轉念，生命便無限寬廣。



►獨／龜殼花阻走冤枉路 捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭



►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救 驚險過程全都錄



►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物 環保局籲全區調查以保供水



►她駕車夜停武嶺狂睡 2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命



►開消防車「後照鏡」撞死行人 消防員堅稱無過失！遭判刑半年