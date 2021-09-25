高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

▲▼逾百公斤男子被女友拋棄，一度要從12樓跨牆輕生，姐姐抱著嬰兒親情喊話，加上3名警硬拉衣褲順利救回。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲的陳姓男子剛被女友拋棄，心情鬱卒的跑上12樓頂樓，準備翻越女兒牆輕生，得知消息的二姐一手抱著兒子、一手拉住弟弟的衣角苦苦哀求別做傻事，3名到場員警也加入勸說行列，強拉著衣褲，但陳男近180公分、重逾百公斤，高壯有力，員警一度被甩開跌倒在地，最後男警不得已勒頸才得以拖回牆內，陳男也打消尋死念頭。

霧峰警分警內新派出所警員康郁嬋、李家伶日前下午5點多接獲女子報案，指大里區內新街一棟住家12樓頂樓上，她弟弟要跳樓輕生，副所長李坤忠得知後，覺得2名女警恐無法應付，也跟著前往。

警方到達12樓頂樓時，陳男一腳跨在女兒牆上，陳男的二姐一手抱著兒子、一手拉著弟弟，苦勸不要做傻事，家裡還有父母親，大家都很關心等等親情喊話，3名員警不但在後面拉扯衣褲，企圖拉回牆內，還勸導「分就分了，還有更好的女孩」等，但陳男高壯有力，李坤忠一度被陳男甩開跌倒在地，只好使盡全力勒住陳男脖子才得以拖下女兒牆。

警方最後解決一件差點發生的憾事，除了將陳男交由家屬後續觀察、開導之外，也通報社工員協助。

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