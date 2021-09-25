　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

▲▼逾百公斤男子被女友拋棄，一度要從12樓跨牆輕生，姐姐抱著嬰兒親情喊話，加上3名警硬拉衣褲順利救回。（圖／民眾提供）

▲▼逾百公斤男子被女友拋棄，一度要從12樓跨牆輕生，姐姐抱著嬰兒親情喊話，加上3名警硬拉衣褲順利救回。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲的陳姓男子剛被女友拋棄，心情鬱卒的跑上12樓頂樓，準備翻越女兒牆輕生，得知消息的二姐一手抱著兒子、一手拉住弟弟的衣角苦苦哀求別做傻事，3名到場員警也加入勸說行列，強拉著衣褲，但陳男近180公分、重逾百公斤，高壯有力，員警一度被甩開跌倒在地，最後男警不得已勒頸才得以拖回牆內，陳男也打消尋死念頭。

▲▼逾百公斤男子被女友拋棄，一度要從12樓跨牆輕生，姐姐抱著嬰兒親情喊話，加上3名警硬拉衣褲順利救回。（圖／民眾提供）

霧峰警分警內新派出所警員康郁嬋、李家伶日前下午5點多接獲女子報案，指大里區內新街一棟住家12樓頂樓上，她弟弟要跳樓輕生，副所長李坤忠得知後，覺得2名女警恐無法應付，也跟著前往。

警方到達12樓頂樓時，陳男一腳跨在女兒牆上，陳男的二姐一手抱著兒子、一手拉著弟弟，苦勸不要做傻事，家裡還有父母親，大家都很關心等等親情喊話，3名員警不但在後面拉扯衣褲，企圖拉回牆內，還勸導「分就分了，還有更好的女孩」等，但陳男高壯有力，李坤忠一度被陳男甩開跌倒在地，只好使盡全力勒住陳男脖子才得以拖下女兒牆。

警方最後解決一件差點發生的憾事，除了將陳男交由家屬後續觀察、開導之外，也通報社工員協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
專訪三上悠亞！　她親自解答「疫情A片怎麼拍」
快訊／重新橋自撞！騎士墜落橋下　命危搶救中
揪團綠島潛水！　他見正妹喝醉3度硬上
快訊／3歲童跌落魚塭！　送醫不治
降一級「外出可免戴口罩」？　陳時中秒給答案
第十輪打BNT！　最新接種對象曝光
柯文哲嗆「快降一級」　陳時中：情緒性發言大可不必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

高壯男被分手12樓腳懸空　姐抱嬰訴親情！警硬拉遭甩地「出大絕」

快訊／機車自撞重新橋護欄！「騎士墜落橋下」命危搶救中

快訊／台中松柏港「衝浪客卡消坡塊」！

快訊／3歲童跌落3米魚塭！小小鞋擺水邊　救起無呼吸送醫不治

聯結車右轉未注意「高低差」　女騎士捲車底遭輾亡...最後身影曝

揪團綠島潛水！他見正妹喝醉狂吐硬上…清醒道歉喊：本來想追你

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

鐵飯碗男愛多P網獵少年肉體　姪子也不放過！195罪判囚20年半

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

鴻海子公司確診女員工逛SOGO忠孝館　北市發1550則簡訊示警

3+11沒有會議紀錄就是違法？　王鴻薇批：陳時中你麻煩大了！

谷筱霜全運會空手道金牌3連霸　秘訣竟是提前2週降體重

又有新變種！「R.1變異株」美國已破2000例　打完2劑疫苗也難擋

新北+0「Delta侵入社區告一段落」　侯友宜：期待居隔列管清零

選iPhone還是安卓？　過來人曝「1優點」狂勝：感覺大升級

開賣3小時秒殺！超夯雞排插旗逢甲夜市　爆漿起司口味晚來吃不到

夫妻吵架聲過大！鄰居怒持刀狂砍「害他手臂秒噴血」

收租2萬4！交給業務管理「卻只剩1萬4800元」　房東妹傻：收回來嗎

網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

北市信義區騎士輾進砂石車底　當場亡

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥！正宮辱小三吃香腸挨告

即／台中離奇命案！男曝屍庭院爆頭「血溝階梯」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」

中正學霸男打高端騎車「等紅燈突昏迷」

新北28歲女揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

即／3歲童跌落3米魚塭　救起無呼吸送醫不治

更多熱門

相關新聞

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

雲林縣某職校今（23）日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術；據了解，該名男教師兼任體育組長，是學生都很喜歡的老師，去年因患重度憂鬱症請長假療養中，但如何會跑回學校輕生，校方與警方都還在調查了解。

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

夜班回家見木炭以為要烤肉！兒開門驚覺母陳屍房內

夜班回家見木炭以為要烤肉！兒開門驚覺母陳屍房內

25歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

25歲男頂樓跳下　路人當場被壓死　

即／雲梯車升空搶救！男撿10元困5樓遮雨棚

即／雲梯車升空搶救！男撿10元困5樓遮雨棚

關鍵字：

女兒牆輕生內新所

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面