南北韓破冰再現曙光？金與正提「兩韓峰會」不無可能　青瓦台回應了

▲金與正在短時間內連續2度針對終戰宣言一事發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅於第76屆聯合國大會演說時，呼籲南北韓、美國、中國4方可討論簽署韓戰「終戰宣言」，此舉引發北韓（朝鮮）高度關注，先是外務省率先發表談話，接著勞動黨副部長金與正更2度發表談話，稱終戰宣言是項很好的想法，接著表示可以討論進行兩韓元首峰會。對此，南韓青瓦台表示將審慎以待。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正囊括對南韓、對美國的外交政策，近日以正面態度回應文在寅所遞出的橄欖枝，對此青瓦台核心關係人士在電訪中表示，將會以慎重的態度嚴正考慮。

根據《韓聯社》，金與正昨（25）日晚間再度針對簽署終戰宣言在官媒朝中社發表談話。她表示在24日首度發表談話後，便高度關注南韓政治圈內的動向，「近日強烈感受到南朝鮮（南韓）各界對於儘早恢復冷淡的北南（南北）關係、達成穩定和平的盼望，其實這與我們所期盼的並無不同！」

金與正點出南北韓雙方應互相尊重，「只要維持雙方之間的尊重，才能讓北南之間的溝通順暢，屆時不僅可在適當時機促成有意義的終戰宣言，重新設立北南共同聯合辦事處、北南元首峰會等能有效改善雙方之間關係的問題，也能展開更具建設性的討論，在最快的時間內有意義、有效解決。」

▼南韓總統文在寅於美東時間21日發表演說。（圖／達志影像）

據悉，金與正24日針對終戰宣言首度發表看法時，就點出南韓應遠離、擺脫過去對北韓「試射飛彈」時的雙重標準態度。金與正在2次談話中皆指出，過去南韓總是將北韓試射飛彈的軍事訓練行為視為「軍事挑釁」，然而自己卻擴編軍費、引進美國先進武器，甚至還進行潛射導彈（SLBM）試射，稱提升對北韓的遏阻武力，要求南韓應以具體行動當做談判條件。

至於為何在任期最後一年的聯合國大會演說上提出終戰宣言，文在寅23日在返國班機上召開記者懇談會時表示，「南北韓關係若還有進展的機會，則政府的責任與任務，應該是努力不懈至最後一刻。我深信，北韓當局一定也認為選擇對話與外交的道路，才是最有利的。」

北韓大學院大學校教授梁茂進（양무진）分析，「從北韓連續2天在談話中展現出較正面的態度，且甚至還談及舉行兩韓元首峰會等議題來看，對於改善兩韓關係的契機上，無疑是良好訊號，因此（政府）有必要積極持續與北韓展開對話。」

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