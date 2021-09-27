東奧執法裁判紀華文是基隆人　林右昌接見聘市政顧問

▲東奧棒球執法裁判紀華文是基隆人，林右昌接見聘市政顧問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣選手在此次東京奧運獲得史上最佳成績，出生在基隆的棒球資深裁判紀華文，亦不遑多讓擔任奧運裁判執法，基隆市長林右昌今（27日）接見聘為市政顧問，期許未來能分享經驗，盛讚成功故事值得年輕人學習。

林右昌由教育處長林祝里陪同，在市長室接見東奧棒球金牌戰主審紀華文，紀華文裁判贈林市長東奧紀念T-shirt與棒球，他回贈「基隆人生活風格寶物」伴手禮，共同落款簽名球，象徵力推基層體育的決心。



紀華文裁判表示，他熱愛棒球用不同方向、方式去走這條路，當初因在電視上看到明星藉工作結合興趣，啟發他進入這領域發掘到想像中的樂趣。每個人都有夢想，用正向的能量與心態去看待、實踐，並盡力去完成。

▲紀華文用「專業、敬業、樂業」面對賽事，告訴自己冷靜來面對場上壓力與遭遇狀況。



紀華文說，這次在東奧賽場上，收到任務時既緊張又興奮，他用「專業、敬業、樂業」面對賽事，告訴自己冷靜來面對場上壓力與遭遇狀況，深呼吸就能克服一切。他說，有時間願用他經驗與大家分享，為家鄉做點事，鼓勵孩子用正向能量面對困境，迎刃而解。

林右昌表示，紀華文裁判是基隆之光、台灣之光，在這次東京奧運棒球項目開幕賽與金牌戰，都是他擔任主審執法，是道地基隆人的驕傲，紀華文裁判雖不是棒球選手出身，卻能在中華職棒或國際賽事執法是很大的榮耀與責任。

「人生的道路，有著多元的可能性！」林右昌指出，紀華文裁判的成功故事值得年輕人學習作為借鏡，市府聘紀裁判為市政顧問，希望未來能進入校園和孩子分享經驗，給予鼓勵與啟發，為體育運動與產業發展貢獻心力。

教育處表示，紀華文先生現任於中華職棒副裁判長，出生於基隆，曾就讀安樂國小、安樂國中，從國立體育大學體育推廣學系畢業後，便投入中華職棒聯盟從培訓裁判開始做起，在近30年棒球執法生涯中，歷經了超過500場以上的主審場，執法場次也超過2000場，無論是職棒或是國際賽執法經驗非常豐富。

▲基隆市長林右昌（左）接見奧運裁判紀華文（右）聘為市政顧問。



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