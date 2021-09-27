「北港版比薩斜塔」動工拆除　78米煙囪2階段解體

▲雲林北港鎮有「北港版比薩斜塔」之稱的萬有紙廠煙囟，今日上午動工拆除，78公尺高煙囪將分2階段切割解體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮有「北港版比薩斜塔」之稱的萬有紙廠煙囟，今（27）日上午動工拆除，雲林縣議員蔡孟真表示，經廠商協調後，由於時程緊迫，除由負責拆除的廠商正漢公司通知周邊鄰里居民外，她也請助理在網路群組轉發消息，讓附近民眾有心理準備，以因應拆除時所造成的不便。

北港萬有紙廠已歇業20餘年，廠區佔地約14公頃，曾是台灣3大紙廠之一，後因經營不善宣告破產，現由最大債權人、台灣金聯公司取得該公司位於北港廠區土地作為債權擔保品，規劃開發為工業區，去年陸續展開廠房拆除整理工作，將進行整地及道路工程，並重新招商開發。

▲2年前拆除煤倉作業未通知附近居民，煤倉崩塌當晚傳出轟然巨響和震動，讓附近居民因擔心引發抗議。（圖／民眾提供）

今日上午廠區內高78公尺高煙囟進行拆除作業，拆除廠商表示，8月已事先辦過說明會通知附近居民，煙囪約78公尺，預計分2階段拆除，上半段48公尺部分將以高空平台作業，由施工人員切割後吊掛水泥塊逐步拆除；下半部30公尺則由地面重機械作業，同樣方式逐步、小區塊方進行拆除。

雲林縣政府建設處、縣議員蔡孟真辦公室憂心拆除工程影響鄰近住家安全前往關切，要求施工單位必須做好萬全的保護措施。建設處人員指出，根據廠商提出的計畫書，煙囟拆除將從頂端往下拆除，拆下來廢棄物則經煙囟內部運到地面，以此儘量減少對鄰近地區影響，建設處會持續關注拆除工程進行，也請民眾不要前往工地，以免危險。

▲雲林北港鎮有「北港版比薩斜塔」之稱的萬有紙廠煙囟，今日上午動工拆除，78公尺高煙囪將分2階段切割解體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►國民黨主席之爭 張麗善投票：競爭激烈「選後要放下紛擾」

►快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉 回堵2公里

►兄弟檔欠百萬賭債淪詐團車手 跨縣市提款仍遭警逮回

►腋下多汗+異味 台大「微波熱能」治療無疤不復發

►中秋土地公生日拜麻糬 雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺

►獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞 兩陣營爆衝突！互告強制侵占