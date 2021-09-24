兄弟檔欠百萬賭債淪詐團車手　跨縣市提款仍遭警逮回

▲涂姓兄弟分別39歲、37歲，簽賭職棒欠下上百萬債務，今年7月間加入詐騙集團擔任車手，在虎尾鎮圓環附近提款超過30次，估計領走上百萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾警分局9月22日於桃園市拘提涂姓兄弟詐騙車手檔，涂姓兄弟為償還賭債，自7月起成為詐騙集團車手，2人認為中南部監視器較少，遠赴中部縣市提款，警方估計，該兄弟檔於雲林縣轄境內提領超過百萬元，經透過監視器影像追蹤將兩人拘捕到案，訊後依《詐欺罪》嫌移送雲林地檢署偵辦。

警方調查指出，涂姓兄弟分別39歲、37歲，因不學無術平時遊手好閒，簽賭職棒欠下上百萬債務，為了償還欠債，今年7月間加入詐騙集團擔任車手，多次開車到台中、雲林等縣市提款機提款，其中在虎尾鎮圓環附近提款就超過30次，估計領走上百萬元。

雲林地檢署檢察官黃煥軒指揮虎尾警分局偵辦，日以繼夜、鍥而不捨地偵查及調閱監視器，透過監視器畫面鎖定兩嫌住處，前晚北上將兩人拘捕，一舉擒獲涂姓車手兄弟檔，訊後聲請羈押獲淮，並進一步追查該犯罪集團幕後成員。

虎尾警分局提醒民眾，勿輕易歹徒指示操作ATM，ATM轉帳功能只出不進、ATM無認證身分功能，接到來電要求轉帳、匯款請先掛斷電話，仔細求證真偽，或撥打165反詐騙專線諮詢。

▲警方透過監視器畫面鎖定兩嫌住處，前晚北上將兩人拘捕，一舉擒獲涂姓車手兄弟檔，訊後聲請羈押獲淮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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