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台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

▲台電王耀庭副總向雲林縣副縣長謝淑亞說明台電供電材料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處辦理「退役木橫擔製作手作花架」活動，讓民眾發揮巧思，把退役的木棧板、木橫擔等材料改造，讓廢木料重生成為獨一無二的裝置藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台電雲林區處於今(25)日舉辦「舊愛我 台電退役材料製作手作花架」活動，現場展示退役的木棧板、木橫擔等材料改造重生為裝置藝術，台電公司也將今天所製作的部分作品捐贈給雲林家扶中心進行義賣，讓民眾守護環境的愛心，循環擴大到社會的每一處角落，正如同台電公司帶給社會的光明印象。

台電雲林區處辦理「110年環境月系列串聯活動-退役木橫擔製作手作花架」活動，讓民眾發揮巧思，把退役的木棧板、木橫擔等材料改造，讓廢木料重生成為獨一無二的裝置藝術，也期望藉由這個活動在民眾心中種下守護環境的小樹苗，日後在生活中的每一處都能隨時運用。

台電配售電事業部執行長兼任副總經理王耀庭表示，台電辦理環境月活動已邁入第三年，今年主題「電．循環共生」之中「聚焦循環經濟」是活動的一大主軸，其精神是希望材料能重生再利用，以減少廢棄物的產生，營造出友善環境的循環模式。

▲台電王耀庭副總向雲林縣副縣長謝淑亞說明台電供電材料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電王耀庭副總向雲林縣副縣長謝淑亞說明台電供電材料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王耀庭指出，木橫擔、電纜線、木棧板這些平時在穩定供應電力任務中擔任重要角色的材料，在退役之後經過巧思改造，卻能化身成盆栽、花架或茶几的桌腳等家具，再次融入人們的日常生活中。

台電雲林區處處長顏錦義說明，民眾對台電公司用電服務、穩定供電及停電搶修等服務並不陌生，近年來台電公司亦對環保議題十分重視，本次「925(舊愛我) 台電退役材料製作手作花架」活動，以友善環境的角度出發，將台電現有退役材料重組再製，讓材料展現不同用途的新風貌，傳遞環保概念到地方鄉里。

▲台電王耀庭副總向雲林縣副縣長謝淑亞說明台電供電材料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處辦理「退役木橫擔製作手作花架」活動，讓民眾發揮巧思，把退役的木棧板、木橫擔等材料改造，讓廢木料重生成為獨一無二的裝置藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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